По ее словам, этот опыт стал одним из самых тяжелых в жизни и существенно повлиял как на эмоциональное состояние, так и на здоровье. Об этом певица рассказала в шоу "По домам" на ютуб-канале "Радио Люкс".

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После потери беременности Мила пережила гормональный сбой и набрала вес до 82 килограммов.

У меня была замершая беременность и я очень страшно переживала этот период. Я никому об этом не рассказывала до сегодняшнего дня. Плод переносился 3 недели, мы делали операцию и после этого меня очень сильно "разнесло", я никогда в жизни так не весила,

– рассказала Нитич.

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Певица не знает точной причины замершей беременности. В то же время она предполагает, что на ее состояние могли повлиять большая нагрузка и гастроли по Европе. Когда она из-за границы приехала на выступление в Буковель, почувствовала, что что-то не так.

Я просто проснулась в какой-то момент и поняла: меня больше не тошнит, ничего не болит. Надела джинсы, в которые еще неделю назад еле влезала, а они стали свободными. И тогда у меня появилось ощущение, что это замершая беременность,

– вспомнила Мила.

По словам певицы, беременность была неожиданной. Однако впоследствии она приняла эту новость, начала строить планы и была готова стать мамой. Именно поэтому известие о потере ребенка стало для нее чрезвычайно болезненным. "Это эмоциональный удар, который очень выбивает из колеи", – отметила артистка.

На тот момент Мила находилась в отношениях с мужчиной, который даже сделал ей предложение. После потери ребенка он поддерживал певицу, однако впоследствии пара все же разошлась.

В то же время Мила Нитич призналась, что до сих пор мечтает о ребенке.

Шоу "По домам" с Милой Нитич: смотрите видео онлайн

Другие звезды, которые также откровенно говорили о потере беременности

Ранее блогеры Наталья Литвин и Александр Куровские рассказывали, что их первая беременности завершилась выкидышем на 12-13 неделе. В то же время впоследствии супруги снова стали родителями – их первенец родился 18 февраля 2024 года.

О двух выкидышах также откровенно рассказывала актриса и телеведущая Елена Кравец.

Блогерша Марьяна Гутак тоже пережила потерю ребенка. На восьмой неделе беременности врачи сообщили, что сердцебиение плода остановилось. Позже женщина снова забеременела и сейчас вместе с мужем ожидает рождения первенца.