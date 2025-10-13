Після початку повномасштабного вторгнення лідер гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін поповнив лави ЗСУ. В новому інтерв'ю співак розповів, чим зараз займається.

Кувалдін служить у "Культурному десанті". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Еспресо".

Журналістка зазначила, що хтось може сказати, що у "Культурному десанті" нічого не роблять, а "бринькають на гітарі" – мовляв, краще б йшли на передову. Мирослав Кувалдін вважає, що люди можуть захейтити будь-що.

З приводу того, що з гітарами нічого не робимо, ми виконуємо наказ. У нас такий наказ працювати з гітарою. Оскільки ми зараз проходимо службу у війську, де є дуже багато різних задач. Мій підрозділ та й взагалі вся наша організація займається морально-психологічною підтримкою особового складу. І якщо комусь здається, що це легко, то не зовсім так,

– підкреслив він.

Співак розповів, що у них щодня відбувається декілька зустрічей. За словами Кувалдіна, деякі люди не витримують такого темпу і переводяться в інші підрозділи.

Мені здається, що військо – це така штука, де кожен себе може знайти та де кожен може принести користь і якось долучитися до перемоги,

– додав Мирослав.

Лідер гурту The ВЙО поділився, що спочатку служив діловодом. Він зазначив, що багато не стріляв, але паперову роботу також потрібно комусь виконувати.

І я радий, що за півтора року служби в батальйоні територіальної оборони у мене знову з'явилася можливість взяти до рук інструмент, тому що з гітарою я можу принести більше користі,

– зазначив Кувалдін.

Інколи чоловік зустрічає у війську побратимів, які кажуть: "От, я побачив цю пісню, пішов в ТЦК і мобілізувався". Мирослав вважає, що привести одну людину в армію – "це вже маленька перемога".

Для довідки! Мирослав Кувалдін зазначив, що "Культурний десант" – це експериментальний підрозділ, створений у лавах ЗСУ. Там служать військовослужбовці, які до війни займалися мистецтвом. За словами співака, в організації є піарники, режисери, журналісти, освітяни.

Більше про "Культурний десант" можна прочитати на їхньому офіційному сайті.

Що відомо про службу Мирослава Кувалдіна?