Кувалдін служить у "Культурному десанті". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Еспресо".
Не пропустіть Лідер гурту The ВЙО пояснив, чому його сини можуть не повернутись з-за кордону
Журналістка зазначила, що хтось може сказати, що у "Культурному десанті" нічого не роблять, а "бринькають на гітарі" – мовляв, краще б йшли на передову. Мирослав Кувалдін вважає, що люди можуть захейтити будь-що.
З приводу того, що з гітарами нічого не робимо, ми виконуємо наказ. У нас такий наказ працювати з гітарою. Оскільки ми зараз проходимо службу у війську, де є дуже багато різних задач. Мій підрозділ та й взагалі вся наша організація займається морально-психологічною підтримкою особового складу. І якщо комусь здається, що це легко, то не зовсім так,
– підкреслив він.
Співак розповів, що у них щодня відбувається декілька зустрічей. За словами Кувалдіна, деякі люди не витримують такого темпу і переводяться в інші підрозділи.
Мені здається, що військо – це така штука, де кожен себе може знайти та де кожен може принести користь і якось долучитися до перемоги,
– додав Мирослав.
Лідер гурту The ВЙО поділився, що спочатку служив діловодом. Він зазначив, що багато не стріляв, але паперову роботу також потрібно комусь виконувати.
І я радий, що за півтора року служби в батальйоні територіальної оборони у мене знову з'явилася можливість взяти до рук інструмент, тому що з гітарою я можу принести більше користі,
– зазначив Кувалдін.
Інколи чоловік зустрічає у війську побратимів, які кажуть: "От, я побачив цю пісню, пішов в ТЦК і мобілізувався". Мирослав вважає, що привести одну людину в армію – "це вже маленька перемога".
Для довідки! Мирослав Кувалдін зазначив, що "Культурний десант" – це експериментальний підрозділ, створений у лавах ЗСУ. Там служать військовослужбовці, які до війни займалися мистецтвом. За словами співака, в організації є піарники, режисери, журналісти, освітяни.
Більше про "Культурний десант" можна прочитати на їхньому офіційному сайті.
Що відомо про службу Мирослава Кувалдіна?
Раніше в інтерв'ю проєкту "Наодинці" Мирослав Кувалдін розповідав, що спершу вступив у 101 бригаду 69-го батальйону. Чоловік служив у групі персоналу до 1 травня 2023 року.
Згодом лідеру гурту The ВЙО подзвонив Коля Серга і розповів про "Культурний десант".
"Я в армію ніколи не хотів потрапити. Коли я мав служити, це ще була майже радянська армія, у мене був білий квиток. Я був звільнений і ніколи себе в армії не уявляв, але Бог такий іронічний, що може максимально тебе здивувати", – ділився Кувалдін.