Кувалдин служит в "Культурном десанте". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Эспрессо".

Журналистка отметила, что кто-то может сказать, что в "Культурном десанте" ничего не делают, а "брынькают на гитаре" – мол, лучше бы шли на передовую. Мирослав Кувалдин считает, что люди могут захейтить что угодно.

По поводу того, что с гитарами ничего не делаем, мы выполняем приказ. У нас такой приказ работать с гитарой. Поскольку мы сейчас проходим службу в армии, где есть очень много различных задач. Мое подразделение и вообще вся наша организация занимается морально-психологической поддержкой личного состава. И если кому-то кажется, что это легко, то не совсем так,

– подчеркнул он.

Певец рассказал, что у них ежедневно происходит несколько встреч. По словам Кувалдина, некоторые люди не выдерживают такого темпа и переводятся в другие подразделения.

Мне кажется, что войско – это такая штука, где каждый себя может найти и где каждый может принести пользу и как-то приобщиться к победе,

– добавил Мирослав.

Лидер группы The ВЙО поделился, что сначала служил делопроизводителем. Он отметил, что много не стрелял, но бумажную работу также нужно кому-то выполнять.

И я рад, что за полтора года службы в батальоне территориальной обороны у меня снова появилась возможность взять в руки инструмент, потому что с гитарой я могу принести больше пользы,

– отметил Кувалдин.

Иногда мужчина встречает в армии собратьев, которые говорят: "Вот, я увидел эту песню, пошел в ТЦК и мобилизовался". Мирослав считает, что привести одного человека в армию – "это уже маленькая победа".

Для справки! Мирослав Кувалдин отметил, что "Культурный десант" – это экспериментальное подразделение, созданное в рядах ВСУ. Там служат военнослужащие, которые до войны занимались искусством. По словам певца, в организации есть пиарщики, режиссеры, журналисты, педагоги.

Больше о "Культурном десанте" можно прочитать на их официальном сайте.

Что известно о службе Мирослава Кувалдина?