Виступлять Цимбалюк, Джамала та інші: легендарний конкурс краси "Міс Львів" повертається
- Конкурс "Міс Львів 2025" пройде 3 червня у Львівській опері, зібравши кошти на ремонт офтальмологічного відділення "Охматдиту".
- У заході візьмуть участь українські знаменитості, включаючи Тараса Цимбалюка, Джамалу, гурт Kadnay, співачку KLER та колектив Yagody.
- Під час конкурсу змагатимуться 18 учасниць.
Конкурс краси "Міс Львів 2025" повертається після перерви у новому форматі. Захід, запланований на 3 червня, стане частиною святкування Дня міста та збере кошти на ремонт офтальмологічного відділення "Охматдиту".
На подію завітають українські знаменитості. Серед них – майбутній "Холостяк" Тарас Цимбалюк, пише Show 24.
Не пропустіть Мільйонний борг погашено: Кондратюк і Козловський нарешті помирилися
"Міс Львів 2025" проходитиме під офіційним патронатом Львівської міської ради та обласної військової адміністрації у Львівській опері. Організатори мають на меті зібрати три мільйони гривень на ремонт офтальмологічного відділення "Охматдиту".
Нова ера конкурсу розпочинається з масштабних соціальних ініціатив. Ми розробляємо концептуальні виходи учасниць, залучаємо талановитих українських дизайнерів та готуємо унікальні корони з нашими партнерами,
– розповіла Наталія Хіреш, директорка конкурсу краси.
Цьогоріч за корону змагатимуться 18 львів'янок.
Ведучими вечора будуть відомий актор Тарас Цимбалюк та телеведуча Галина Завійська.
Крім того, для глядачів виступатимуть зіркові гості: переможниця Євробачення-2016 Джамала, популярний гурт Kadnay, співачка KLER та львівський театрально-музичний колектив Yagody.
Зауважимо, нещодавно в Єгипті відбувся конкурс краси Miss Eco International-2025, де українка забрала одразу три нагороди.