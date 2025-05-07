Виступлять Цимбалюк, Джамала та інші: легендарний конкурс краси "Міс Львів" повертається

Конкурс краси "Міс Львів 2025" повертається після перерви у новому форматі. Захід, запланований на 3 червня, стане частиною святкування Дня міста та збере кошти на ремонт офтальмологічного відділення "Охматдиту".

На подію завітають українські знаменитості. Серед них – майбутній "Холостяк" Тарас Цимбалюк, пише Show 24.



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"Міс Львів 2025" проходитиме під офіційним патронатом Львівської міської ради та обласної військової адміністрації у Львівській опері. Організатори мають на меті зібрати три мільйони гривень на ремонт офтальмологічного відділення "Охматдиту".

Нова ера конкурсу розпочинається з масштабних соціальних ініціатив. Ми розробляємо концептуальні виходи учасниць, залучаємо талановитих українських дизайнерів та готуємо унікальні корони з нашими партнерами,

– розповіла Наталія Хіреш, директорка конкурсу краси.

Цьогоріч за корону змагатимуться 18 львів'янок.

Ведучими вечора будуть відомий актор Тарас Цимбалюк та телеведуча Галина Завійська.

Крім того, для глядачів виступатимуть зіркові гості: переможниця Євробачення-2016 Джамала, популярний гурт Kadnay, співачка KLER та львівський театрально-музичний колектив Yagody.

Зауважимо, нещодавно в Єгипті відбувся конкурс краси Miss Eco International-2025, де українка забрала одразу три нагороди.