На подію завітають українські знаменитості. Серед них – майбутній "Холостяк" Тарас Цимбалюк, пише Show 24.
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"Міс Львів 2025" проходитиме під офіційним патронатом Львівської міської ради та обласної військової адміністрації у Львівській опері. Організатори мають на меті зібрати три мільйони гривень на ремонт офтальмологічного відділення "Охматдиту".
Нова ера конкурсу розпочинається з масштабних соціальних ініціатив. Ми розробляємо концептуальні виходи учасниць, залучаємо талановитих українських дизайнерів та готуємо унікальні корони з нашими партнерами,
– розповіла Наталія Хіреш, директорка конкурсу краси.
Цьогоріч за корону змагатимуться 18 львів'янок.
Ведучими вечора будуть відомий актор Тарас Цимбалюк та телеведуча Галина Завійська.
Крім того, для глядачів виступатимуть зіркові гості: переможниця Євробачення-2016 Джамала, популярний гурт Kadnay, співачка KLER та львівський театрально-музичний колектив Yagody.
Зауважимо, нещодавно в Єгипті відбувся конкурс краси Miss Eco International-2025, де українка забрала одразу три нагороди.