"Міс Україна Всесвіт 2019" похрестила 5-місячну доньку і показала зворушливі кадри з церемонії

Анастасія Суббота, яка у 2019 році здобула титул "Міс Україна Всесвіт", похрестила свою другу донечку. Вона показала кадри з церемонії хрещення.

Крім того, розсекретила хрещеного батька маленької Софійки. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анастасії.

Модель похрестила доньку 28 листопада у Михайлівський золотоверхому монастирі.

Будь щаслива моя маленька. Нехай янголи та Господь оберігають тебе,

– написала модель.

Вона показала фото з Софійкою та кумом. За словами Анастасії, хрещений батько її донечки – майбутній генерал.

Що відомо про дітей Анастасії Субботи?