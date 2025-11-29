29 листопада, 16:40
"Міс Україна Всесвіт 2019" похрестила 5-місячну доньку і показала зворушливі кадри з церемонії
Основні тези
- Анастасія Суббота, "Міс Україна Всесвіт 2019", похрестила свою другу доньку Софійку в Михайлівському золотоверхому монастирі 28 листопада.
- Хрещеним батьком Софійки став майбутній генерал, а сама дівчинка народилася 4 червня 2025 року з вагою 3 кг 170 г та зростом 54 см.
Анастасія Суббота, яка у 2019 році здобула титул "Міс Україна Всесвіт", похрестила свою другу донечку. Вона показала кадри з церемонії хрещення.
Крім того, розсекретила хрещеного батька маленької Софійки. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анастасії.
Модель похрестила доньку 28 листопада у Михайлівський золотоверхому монастирі.
Будь щаслива моя маленька. Нехай янголи та Господь оберігають тебе,
– написала модель.
Вона показала фото з Софійкою та кумом. За словами Анастасії, хрещений батько її донечки – майбутній генерал.
Що відомо про дітей Анастасії Субботи?
- "Міс Україна Всесвіт-2019" вдруге стала мамою 4 червня цього року. Дівчинка народилася з вагою 3 кілограми 170 грамів і зростом 54 сантиметри.
- Анастасія розповідала, що ця вагітність проходила складніше, ніж перша, але вона почувалася доволі добре.
- Вперше Анастасія народила 10 грудня 2021 року. Старшу доньку модель назвала Єлизаветою.
- Першу доньку "Міс Україна Всесвіт" народила від чоловіка, з яким пробула у стосунків 6 років, проте розійшлася через домашнє насильство. Софійка ж з'явилася на цей світ від іншого чоловіка Субботи, якого вона називає надійним та турботливим, проте не розсекречує його особистість.