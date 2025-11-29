"Мисс Украина Вселенная 2019" покрестила 5-месячную дочь и показала трогательные кадры с церемонии

Анастасия Суббота, которая в 2019 году получила титул "Мисс Украина Вселенная", покрестила свою вторую дочь. Она показала кадры с церемонии крещения.

Кроме того, рассекретила крестного отца маленькой Софийки. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Анастасии.

Важно Просто мр*зи, – Квиткова, Решетник и другие звезды показали, как пережили массированную атаку россиян

Модель покрестила дочь 28 ноября в Михайловском златоверхом монастыре.

Будь счастлива моя маленькая. Пусть ангелы и Господь оберегают тебя,

– написала модель.

Она показала фото с Софийкой и кумом. По словам Анастасии, крестный отец ее дочери – будущий генерал.

Что известно о детях Анастасии Субботы?