Міша Кацурін розповів нові деталі про масове отруєння в його ресторані
- Міша Кацурін розповів про масове отруєння понад 100 людей у його ресторані "Китайський привіт".
- Після інциденту ресторатор планує впровадити світовий стандарт харчової безпеки ISO22000.
- Майже всі постраждалі вже повернулися додому, за виключенням однієї людини, яка ще залишилась у лікарні.
Ресторатор Міша Кацурін, в закладі якого отруїлося понад 100 людей, поділився новими деталями. Він пригадав, як у ресторані стався спалах інфекції, та розповів, що планує впровадити у "Китайському привіті" після масового отруєння.
Міша Кацурін поділився, що для нього липень минув непросто, пише Show 24 з посиланням на його інстаграм. Після відкриття нового ресторану "Китайський привіт" він, а також гості закладу, отруїлися.
До слова Люди масово отруїлись у ресторані "Китайський привіт" у Львові: все, що відомо про ситуацію
Ресторатор пригадав, що після відкриття закладу до нього приїхали діти з Португалії на відпочинок. Але всі плани довелося скасувати.
Прокинувся, гості пишуть, що їм зле, я теж дивно себе почуваю. Діти приїхали з Португалії, страшенно скучив, маємо сьогодні вирушати в похід в Карпати, починає нестись, відправляю дітей без мене. Серце в шмаття. Температура 39, повна лікарня людей. Жах. Намагаюсь поспілкуватись з усіма особисто,
– пригадав Міша Кацурін.
Міша Кацурін у лікарняному ліжку / Фото з інстаграму Міші Кацуріна
Після одужання ресторатору вдалось провести час з дітьми, а згодом він повернувся до Львова, де займався компенсаціями за лікування постраждалим.
Міша Кацурін також паралельно працював з лабораторіями та ухвалив рішення – упровадити в закладах світовий стандарт харчової безпеки ISO22000, яким користуються міжнародні франшизи й не тільки.
Ресторатор повідомив і гарні новини – майже всі постраждалі повернулись додому. Лише одна людина залишилась у медичному закладі.
Найкраща новина за тиждень. В лікарні залишилася одна людина її ось-ось відпустять. Хочеться від цього просто прокинутись, але то не сон, а отже працюємо далі,
– поділився Кацурін.
Команда ресторану / Фото з інстаграму Міші Кацуріна
Що сталося з закладом Міші Кацуріна?
- 13 липня ресторатор відкрив ще один заклад франшизи "Китайський привіт" у Львові. А вже 16 липня він повідомив, що отруївся у власному ресторані. Окрім нього, про погане самопочуття на той час повідомило 11 людей. Міша Кацурін та його команда були на зв'язку з постраждалими і сплачували рахунки за лікування.
- Загалом через отруєння постраждало 119 людей разом з самим ресторатором. Причиною став сінгапурський чизкейк – саме його їли всі ті, хто захворів. У складі десерту був яєчний крем, де розмножується сальмонела. За результатами перевірки у двох кухарів виявили сальмонельоз, однак невідомо, чи вони були носіями, чи просто потерпілими. Раніше фахівці Держпродспоживслужби знайшли порушення санітарних норм.
- Тепер команда прибрала з меню чизкейк, у закладі оновлюють систему харчової безпеки, змінюють постачальника яєць і надалі використовуватимуть пастеризовані яєчні суміші.