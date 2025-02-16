Розірвала контракт з Потапом – як сьогодні живе співачка та акторка Мішель Андраде

Українська виконавиця болівійського походження, яка юною дівчиною прийшла на співоче шоу, 10 листопада минулого року відзначила 28-річчя. Мішель вже тривалий час залишається популярною виконавицею.

Вона народилась у Болівії, де займалась гімнастикою, танцями та волейболом. У 2010 році переїхала до України та вступила до музичної школи. У матеріалі Show 24 розповідаємо, як Андраде стала популярною, чому на неї ображається Потап та чим вона займається зараз.

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Кар'єра співачки та акторки

У 2013 році Мішель прийшла на "Х-Фактор". Там її й помітив репер і продюсер Потап.

Michelle Andrade – Set Fire to the Rain ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Уже за рік Андраде з'явилась на одній сцені з гуртом MOЗGI. У 2016 – випустила першу пісню та кліп під назвою Amore. А трохи згодом дала перший сольний концерт.

Michelle Andrade feat. MOZGI – Amor: дивіться відео онлайн

За час кар'єри виконавиця презентувала мініальбом La Primavera Boliviana та великий альбом – Latino Ritmo. У 2018 – брала участь у шоу "Танці із зірками". Партнером по паркету був Євген Кот. На жаль, пара у 12 етері вилетіла з боротьби за переможне місце.

Michelle Andrade і Женя Кот – Фолк: "Танці з зірками": дивіться відео онлайн

У 2021 році була ведучою ювілейного випуску проєкту "Орел і решка".

Мішель Андраде – ведуча "Орел і решка" / Фото з ютубу "Нового каналу"

Крім того, Мішель уже має невеличкий список фільмографії. Зокрема, вона знялась у таких стрічках: "Продюсер", "Гаджьо", "Ніч святого Валентина". До того ж співачка з'явилась і в 6 сезоні популярного серіалу "Корона", що виходить на Netflix.

Розрив контракту з Потапом

У 2022 році виконавиця повідомила, що більше не співпрацює з МОЗGІ Entertainment. У коментарі 24 Каналу, вона сказала, що рішення було взаємним.

Це було взаємне рішення. Ми всі змінюємося, наші пріоритети, цінності й просто кожен хоче кращого для себе. Ми продовжуємо працювати з МОЗGІ Entertainment, але в іншому форматі. Зараз я є вільним артистом, який користується послугою дистриб'юції від МОЗGІ,

– поділилась Мішель Андраде.

Тоді артистка розповіла, що наразі не шукає собі продюсера, а натомість працюватиме самостійно.

Потап і Мішель Андраде / Колаж Show 24

У березні цього року артистка поділилась, що залишилася в нормальних стосунках із колишньою продюсеркою Іриною Горовою після того, як пішла з її продюсерського центру. А от з Потапом співачка не спілкується. Виявилось, що продюсер заблокував її. Нещодавно в одному з інтерв'ю Мішель Андраде розповіла про непросту комунікацію з Олексієм під час роботи в лейблі МОЗGІ Entertainment.

Я не можу сказати, що він (Потап – 24 Канал) найменш приємна людина, але просто інколи мені було страшно. Я готувалась до розмов з ним або виходила зі сльозами після якихось переговорів,

– зізналась Мішель Андраде.

Особисте життя

На проєкті "Х-Фактор" дівчина познайомилась зі співаком Нікітою Ломакіним. На той час Андраде було 17 років, а хлопцю – 15. Від приятельських їхні стосунки переросли у романтичні. Цей роман тривав близько 5 років та завершився через ревнощі Андраде. Ініціатором розриву став Ломакін.

Мішель Андраде та Nikita Lomakin / Фото з соцмереж

У 2021 році дівчина розповідала, що її серце зайняте, однак імені коханого так і не розсекретила. Ймовірно, з обранцем Мішель порвала під час повномасштабної війни. Вона зізналась, що переживала "любовні гойдалки".

Іноді буває, що ти вирішуєш не йти у стосунках далі, а потім знов стрибаєш із цим парашутом у прірву. Тобі нібито лячно, але водночас кайфово. Ти пірнаєш у ці почуття і все! Розумієш, що пірнула туди, куди вже не потрібно пірнати, але є як є,

– розповідала Андраде.

Наприкінці минулого року стало відомо, що півтора року співачка перебувала у стосунках із чоловіком, котрий на 15 років старший за неї. Водночас пара прийняла рішення про розрив.

Припинилися через мене, тому що, мені здається, я злякалася в якийсь момент. Тому що все було суперідеально,

– розповідала Мішель.

Водночас дівчина зізналася, що сумує за колишнім бойфрендом і навіть задумується над тим, що хотіла б повернути ці стосунки.

Де зараз і чим займається Мішель Андраде

На початку повномасштабної війни виконавиця виїхала з України до Іспанії.

Мені дуже близька Іспанія, по менталітету, мові. Я до останнього не хотіла через іспанську мову, бо це легко, дуже легко. Потім я зрозуміла, що це те місце, де я хочу перебувати. Під час медитації й ніби мені хтось сказав: тобі треба в Іспанію. Ні разу не пошкодувала, що я перебуваю тут. Бо тут моя команда,

– ділилась Мішель.

Однак сьогодні Андраде все частіше публікує контент з України, з'являється у розважальних шоу на телебаченні та ютубі. Артистка бере участь у фотосесіях, а також не полишила музики. Зокрема, в грудні вона презентувала запальний трек "Маргарита", який розірвав тікток.

Michelle Andrade – "Маргарита": дивіться відео онлайн

Крім того, дівчина бере участь у благодійних заходах, виходить на акції щодо підтримки військових, які перебувають у російському полоні, а також долучається до зборів на потреби української армії.