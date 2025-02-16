Вона народилась у Болівії, де займалась гімнастикою, танцями та волейболом. У 2010 році переїхала до України та вступила до музичної школи. У матеріалі Show 24 розповідаємо, як Андраде стала популярною, чому на неї ображається Потап та чим вона займається зараз.
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Кар'єра співачки та акторки
У 2013 році Мішель прийшла на "Х-Фактор". Там її й помітив репер і продюсер Потап.
Michelle Andrade – Set Fire to the Rain ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн
Уже за рік Андраде з'явилась на одній сцені з гуртом MOЗGI. У 2016 – випустила першу пісню та кліп під назвою Amore. А трохи згодом дала перший сольний концерт.
Michelle Andrade feat. MOZGI – Amor: дивіться відео онлайн
За час кар'єри виконавиця презентувала мініальбом La Primavera Boliviana та великий альбом – Latino Ritmo. У 2018 – брала участь у шоу "Танці із зірками". Партнером по паркету був Євген Кот. На жаль, пара у 12 етері вилетіла з боротьби за переможне місце.
Michelle Andrade і Женя Кот – Фолк: "Танці з зірками": дивіться відео онлайн
У 2021 році була ведучою ювілейного випуску проєкту "Орел і решка".
Мішель Андраде – ведуча "Орел і решка" / Фото з ютубу "Нового каналу"
Крім того, Мішель уже має невеличкий список фільмографії. Зокрема, вона знялась у таких стрічках: "Продюсер", "Гаджьо", "Ніч святого Валентина". До того ж співачка з'явилась і в 6 сезоні популярного серіалу "Корона", що виходить на Netflix.
Розрив контракту з Потапом
У 2022 році виконавиця повідомила, що більше не співпрацює з МОЗGІ Entertainment. У коментарі 24 Каналу, вона сказала, що рішення було взаємним.
Це було взаємне рішення. Ми всі змінюємося, наші пріоритети, цінності й просто кожен хоче кращого для себе. Ми продовжуємо працювати з МОЗGІ Entertainment, але в іншому форматі. Зараз я є вільним артистом, який користується послугою дистриб'юції від МОЗGІ,
– поділилась Мішель Андраде.
Тоді артистка розповіла, що наразі не шукає собі продюсера, а натомість працюватиме самостійно.
Потап і Мішель Андраде / Колаж Show 24
У березні цього року артистка поділилась, що залишилася в нормальних стосунках із колишньою продюсеркою Іриною Горовою після того, як пішла з її продюсерського центру. А от з Потапом співачка не спілкується. Виявилось, що продюсер заблокував її. Нещодавно в одному з інтерв'ю Мішель Андраде розповіла про непросту комунікацію з Олексієм під час роботи в лейблі МОЗGІ Entertainment.
Я не можу сказати, що він (Потап – 24 Канал) найменш приємна людина, але просто інколи мені було страшно. Я готувалась до розмов з ним або виходила зі сльозами після якихось переговорів,
– зізналась Мішель Андраде.
Особисте життя
На проєкті "Х-Фактор" дівчина познайомилась зі співаком Нікітою Ломакіним. На той час Андраде було 17 років, а хлопцю – 15. Від приятельських їхні стосунки переросли у романтичні. Цей роман тривав близько 5 років та завершився через ревнощі Андраде. Ініціатором розриву став Ломакін.
Мішель Андраде та Nikita Lomakin / Фото з соцмереж
У 2021 році дівчина розповідала, що її серце зайняте, однак імені коханого так і не розсекретила. Ймовірно, з обранцем Мішель порвала під час повномасштабної війни. Вона зізналась, що переживала "любовні гойдалки".
Іноді буває, що ти вирішуєш не йти у стосунках далі, а потім знов стрибаєш із цим парашутом у прірву. Тобі нібито лячно, але водночас кайфово. Ти пірнаєш у ці почуття і все! Розумієш, що пірнула туди, куди вже не потрібно пірнати, але є як є,
– розповідала Андраде.
Наприкінці минулого року стало відомо, що півтора року співачка перебувала у стосунках із чоловіком, котрий на 15 років старший за неї. Водночас пара прийняла рішення про розрив.
Припинилися через мене, тому що, мені здається, я злякалася в якийсь момент. Тому що все було суперідеально,
– розповідала Мішель.
Водночас дівчина зізналася, що сумує за колишнім бойфрендом і навіть задумується над тим, що хотіла б повернути ці стосунки.
Де зараз і чим займається Мішель Андраде
На початку повномасштабної війни виконавиця виїхала з України до Іспанії.
Мені дуже близька Іспанія, по менталітету, мові. Я до останнього не хотіла через іспанську мову, бо це легко, дуже легко. Потім я зрозуміла, що це те місце, де я хочу перебувати. Під час медитації й ніби мені хтось сказав: тобі треба в Іспанію. Ні разу не пошкодувала, що я перебуваю тут. Бо тут моя команда,
– ділилась Мішель.
Однак сьогодні Андраде все частіше публікує контент з України, з'являється у розважальних шоу на телебаченні та ютубі. Артистка бере участь у фотосесіях, а також не полишила музики. Зокрема, в грудні вона презентувала запальний трек "Маргарита", який розірвав тікток.
Michelle Andrade – "Маргарита": дивіться відео онлайн
Крім того, дівчина бере участь у благодійних заходах, виходить на акції щодо підтримки військових, які перебувають у російському полоні, а також долучається до зборів на потреби української армії.