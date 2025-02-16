Мишель родилась в Боливии, где занималась гимнастикой, танцами и волейболом. В 2010 году переехала в Украину и поступила в музыкальную школу. В материале Show 24 рассказываем, как Андраде стала популярной, почему на нее обижается Потап и чем она занимается сейчас.

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Карьера певицы и актрисы

В 2013 году Мишель пришла на "Х-Фактор". Там ее и заметил рэпер и продюсер Потап.

Michelle Andrade – Set Fire to the Rain ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Уже через год Андраде появилась на одной сцене с группой MOЗGI. В 2016 – выпустила первую песню и клип под названием Amore. А чуть позже дала первый сольный концерт.

Michelle Andrade feat. MOZGI – Amor: смотрите видео онлайн

За время карьеры исполнительница представила мини-альбом La Primavera Boliviana и большой альбом – Latino Ritmo. В 2018 – участвовала в шоу "Танцы со звездами". Партнером по паркету был Евгений Кот. К сожалению, пара в 12 эфире вылетела из борьбы за победное место.

Michelle Andrade и Женя Кот – Фолк: "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

В 2021 году была ведущей юбилейного выпуска проекта "Орел и решка".

Мишель Андраде – ведущая "Орел и решка" / Фото с ютуба "Нового канала"

Кроме того, Мишель уже имеет небольшой список фильмограммы. В частности, она снялась в таких лентах: "Продюсер", "Гаджо", "Ночь святого Валентина". Кроме того, певица появилась и в 6 сезоне популярного сериала "Корона", выходящего на Netflix.

Разрыв контракта с Потапом

В 2022 году исполнительница сообщила, что больше не сотрудничает с МОЗGІ Entertainment. У комментарии 24 Каналу, она сказала, что решение было взаимным.

Это было взаимное решение. Мы все меняемся, наши приоритеты, ценности и просто каждый хочет лучшего для себя. Мы продолжаем работать с МОЗԌІ Entertainment, но в другом формате. Сейчас я являюсь свободным артистом, который пользуется услугой дистрибьюции от МОЗГИ,

– поделилась Мишель Андраде.

Тогда артистка рассказала, что пока не ищет себе продюсера, а вместо этого будет работать самостоятельно.

Потап и Мишель Андраде / Коллаж Show 24

В марте этого года артистка поделилась, что осталась в нормальных отношениях с бывшим продюсером Ириной Горовой после того, как ушла из ее продюсерского центра. А вот с Потапом певица не общается. Оказалось, что продюсер заблокировал ее. Недавно в одном из интервью Мишель Андраде рассказала о непростой коммуникации с Алексеем во время работы в лейбле МОЗԌІ Entertainment.

Я не могу сказать, что он (Потап – 24 Канал) наименее приятный человек, но просто иногда мне было страшно. Я готовилась к разговорам с ним или выходила со слезами после каких-то переговоров,

– призналась Мишель Андраде.

Личная жизнь

На проекте "Х-Фактор" девушка познакомилась с певцом Никитой Ломакиным. В то время Андраде было 17 лет, а парню – 15. От приятельских их отношения переросли в романтические. Этот роман длился около 5 лет и завершился из-за ревности Андраде. Инициатором разрыва стал Ломакин.

Мишель Андраде и Nikita Lomakin / Фото из соцсетей

В 2021 году девушка рассказывала, что ее сердце занято, однако имени возлюбленного так и не рассекретила. Вероятно, с избранником Мишель порвала во время полномасштабной войны. Она призналась, что переживала "любовные качели".

Иногда бывает, что ты решаешь не идти в отношениях дальше, а потом снова прыгаешь с этим парашютом в пропасть. Тебе якобы страшно, но одновременно кайфово. Ты ныряешь в эти чувства и все! Понимаешь, что нырнула туда, куда уже не нужно нырять, но есть как есть,

– рассказывала Андраде.

В конце прошлого года стало известно, что полтора года певица находилась в отношениях с мужчиной, который на 15 лет старше ее. В то же время пара приняла решение о разрыве.

Прекратились из-за меня, потому что, мне кажется, я испугалась в какой-то момент. Потому что все было супер идеально,

– рассказывала Мишель.

В то же время девушка призналась, что скучает по бывшему бойфренду и даже задумывается над тем, что хотела бы вернуть эти отношения.

Где сейчас и чем занимается Мишель Андраде

В начале полномасштабной войны исполнительница уехала из Украины в Испанию.

Мне очень близка Испания, по менталитету, языку. Я до последнего не хотела из-за испанского языка, потому что это легко, очень легко. Потом я поняла, что это то место, где я хочу находиться. Во время медитации и будто мне кто-то сказал: тебе надо в Испанию. Ни разу не пожалела, что я нахожусь здесь. Потому что здесь моя команда,

– делилась Мишель.

Однако сегодня Андраде все чаще публикует контент из Украины, появляется в развлекательных шоу на телевидении и ютубе. Артистка участвует в фотосессиях, а также не оставила музыку. В частности, в декабре она презентовала зажигательный трек "Маргарита", который разорвал тикток.

Мишель Андраде – "Маргарита": смотрите видео онлайн

Кроме того, девушка участвует в благотворительных мероприятиях, выходит на акции по поддержке военных, которые находятся в российском плену, а также приобщается к сборам на нужды украинской армии.