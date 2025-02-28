"Ніхто не дізнається": батьки Мішель Трахтенберг відмовились від встановлення причини смерті

26 лютого з життя пішла Мішель Трахтенберг, яка відома своєю роллю в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів". Водночас тепер стало відомо, що точна причина смерті 39-річної зірки залишиться нез'ясованою.

Таке рішення прийняла сім'я американської акторки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Річ у тім, що родина Мішель Трахтенберг прийняла рішення не проводити посмертний розтин. Причиною цього стали релігійні міркування близьких акторки.

Офіс головного медичного експерта Нью-Йорка підтвердив, що поважає вибір родини.

Відповідно до законодавства про охорону здоров'я, сім'ї можуть заперечувати проти розтину на підставі релігійних переконань, за умови, що немає підозри в злочині або переконливих причин для проведення розтину з точки зору громадського здоров'я, судмедексперт враховує заперечення,

— пояснив представник відомства.

Водночас внаслідок цього рішення, у свідоцтві про смерть акторки як причина, так і спосіб смерті будуть вказані як "невстановлені", хоча зовнішній огляд тіла все ж було проведено.

Відомо, що нещодавно Мішель Трахтенберг перенесла трансплантацію печінки, що могло спричинити ускладнення. Її подруга, фотографка Аманда де Кадене, розповіла, що акторка перебувала в лікарні незадовго смертю.