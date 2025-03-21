Пісня, що розірвала тікток: Мія Рамарі випустила довгоочікуваний трек "Між Сірими Днями"
- Мія Рамарі випустила трек "Між Сірими Днями", який став вірусним у тіктоці.
- Пісня доступна на стримінгових платформах. Понад 11,3 тисячі відео зняли під її музику.
Українська співачка Мія Рамарі презентувала пісню "Між Сірими Днями". Композиція, що стала вірусною у тіктоці, тепер можна слухати онлайн на стримінгових платформах.
У п'ятницю, 21 березня лірична пісня "Між Сірими Днями" з'явилась на всіх стримінгових майданчиках. Про це Мія Рамарі сповістила у своїх соцмережах, пише Show 24.
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Уривок цієї романтичної композиції спершу з'явився у тіктоці та почав дуже швидко набувати популярності. Тож Мія Рамарі презентувала повний трек.
Коли я писала цю пісню, у мене був піднесений настрій і я дуже хотіла передати його іншим людям. Ваші слова доводять що це вдалося втілити,
– прокоментувала співачка.
Під пісню "Між Сірими Днями" у тіктоці зняли понад 11,3 тисячі відео. Романтичний тренд повторювали не тільки користувачі й блогери, але й українські зірки. Зокрема, ролик під композицію зняла Надя Дорофєєва.
Мія Рамарі – "Між Сірими Днями": слухайте трек онлайн
Які ще треки вірусяться в тіктоці
- Популярною стала пісня реперки Doechii – Anxiety. Завдяки йому нове життя отримав танець Вілла Сміта й Тетяни Алі з американського серіалу 90-х "Принц із Беверлі-Гіллз". Актор вирішив відтворити цю знамениту сцену. Щоправда, у треці є згадка про росіян.
- Хіт Адріано Челентано Il Tempo Se Ne Va також перетворився на вірусний тренд. У ньому користувачі показують місця чи моменти, які викликають у них ностальгію й теплі спогади.
- З приходом березня у тіктоці завірусилась веснянка, яку колись виконувала Ніна Матвієнко. Та зараз пісня на хвилі популярності у виконанні Іванки Червінської.