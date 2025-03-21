В пятницу, 21 марта лирическая песня "Між Сірими Днями" появилась на всех стриминговых площадках. Об этом Мия Рамари сообщила в в своих соцсетях, пишет Show 24.
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Отрывок этой романтической композиции сначала появился в тиктоке и начал очень быстро приобретать популярность. Поэтому Мия Рамари представила полный трек.
Когда я писала эту песню, у меня было приподнятое настроение и я очень хотела передать его другим людям. Ваши слова доказывают что это удалось воплотить,
– прокомментировала певица.
Под песню "Між Сірими Днями" в тиктоке сняли более 11,3 тысячи видео. Романтический тренд повторяли не только пользователи и блогеры, но и украинские звезды. В частности, ролик под композицию сняла Надя Дорофеева.
Мия Рамари – "Між Сірими Днями": слушайте трек онлайн
Какие еще треки вирусятся в тиктоке
- Популярной стала песня рэперки Doechii – Anxiety. Благодаря ей новую жизнь получил танец Уилла Смита и Татьяны Али из американского сериала 90-х "Принц из Беверли-Хиллз". Актер решил воссоздать эту знаменитую сцену. Правда, в треке есть упоминание о россиянах.
- Хит Адриано Челентано Il Tempo Se Ne Va также превратился в вирусный тренд. В нем пользователи показывают места или моменты, которые вызывают у них ностальгию и теплые воспоминания.
- С приходом марта в тиктоке завирусилась веснянка, которую когда-то исполняла Нина Матвиенко. Но сейчас песня на волне популярности в исполнении Иванки Червинской.