В пятницу, 21 марта лирическая песня "Між Сірими Днями" появилась на всех стриминговых площадках. Об этом Мия Рамари сообщила в в своих соцсетях, пишет Show 24.

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Отрывок этой романтической композиции сначала появился в тиктоке и начал очень быстро приобретать популярность. Поэтому Мия Рамари представила полный трек.

Когда я писала эту песню, у меня было приподнятое настроение и я очень хотела передать его другим людям. Ваши слова доказывают что это удалось воплотить,

– прокомментировала певица.

Под песню "Між Сірими Днями" в тиктоке сняли более 11,3 тысячи видео. Романтический тренд повторяли не только пользователи и блогеры, но и украинские звезды. В частности, ролик под композицию сняла Надя Дорофеева.

Мия Рамари – "Між Сірими Днями": слушайте трек онлайн

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