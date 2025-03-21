У п'ятницю, 21 березня лірична пісня "Між Сірими Днями" з'явилась на всіх стримінгових майданчиках. Про це Мія Рамарі сповістила у своїх соцмережах, пише Show 24.

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Уривок цієї романтичної композиції спершу з'явився у тіктоці та почав дуже швидко набувати популярності. Тож Мія Рамарі презентувала повний трек.

Коли я писала цю пісню, у мене був піднесений настрій і я дуже хотіла передати його іншим людям. Ваші слова доводять що це вдалося втілити,

– прокоментувала співачка.

Під пісню "Між Сірими Днями" у тіктоці зняли понад 11,3 тисячі відео. Романтичний тренд повторювали не тільки користувачі й блогери, але й українські зірки. Зокрема, ролик під композицію зняла Надя Дорофєєва.

Мія Рамарі – "Між Сірими Днями": слухайте трек онлайн

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