Стали відомими на весь світ: 10 знаменитих людей з інвалідністю, які надихають прикладом
- Сильвестр Сталлоне, Андреа Бочеллі, Стівен Гокінг, Людвіг ван Бетховен та Елтон Джон – це відомі світові особистості з інвалідністю, які досягли успіху у своїх сферах.
- Українські знаменитості Леся Українка, Ольга Кобилянська, Марія Примаченко, Олександр Терен та Юлія Паєвська подолали особисті виклики й залишили та залишають важливий внесок у культуру та суспільство.
Щороку 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю – це дата, що нагадує про силу та стійкість мільйонів людей. Вони щодня долають бар'єри, які для інших здаються дрібницями. Ця тема в Україні звучить особливо гостро, адже через війну кількість людей з інвалідністю збільшилась. Все більше українців стикаються з новими життєвими викликами, але й демонструють жагу до життя.
Люди з інвалідністю – це особистості з сильним характером і власними досягненнями. Вони можуть не просто продовжувати життя у звичному ритмі, але й досягати успіхів та реалізовуватися на повну. 24 Канал розповість про відомих людей з України та всього світу, для яких інвалідність не стала на заваді успіху. Їхні історії – це приклад для кожного з нас – як знайти у собі силу та сміливість попри все рухатися вперед.
Світові зірки з інвалідністю
Сильвестр Сталлоне
Американський актор отримав інвалідність при народженні. Під час пологів акушерка неправильно використала щипці та пошкодила деякі нервові закінчення обличчя малюка. Частина щоки, губ і язика залишилися паралізованими, однак з часом вони стали візитівкою Сталлоне. Актор досягнув успіху в Голлівуді завдяки ролям у численних бойовиках, зокрема серіям "Роккі" та "Рембо".
Сильвестр Сталлоне / Фото з інстаграму зірки
Андреа Бочеллі
Італійський музикант народився з порушеннями зору, але попри це займався грою на фортепіано з 6 років. Після травми, яку він зазнав у футбольному матчі у 12 років, Андреа повністю втратив зір. Але це не відібрало його любові до музики. Тепер він є одним з найвідоміших виконавців, що продав мільйони платівок у всьому світі.
Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму зірки
Стівен Гокінг
Фізик-теоретик Стівен Гокінг – один з найвпливовіших вчених свого часу. У молодості в нього діагностували бічний аміотрофічний склероз. Після встановлення складного діагнозу Гокінг прожив ще понад 50 років та залишив після себе величезний науковий та культурний спадок.
Стівен Гокінг / Фото Santi Visalli
Людвіг ван Бетховен
Німецький композитор та піаніст у період найвищої слави стикнувся з проблемами зі слухом, який почав погіршуватися. Через це йому стало значно складніше працювати з музикою. До 48 років музикант майже повністю втратив слух. Та попри це він став великим музикантом, твори якого стали світовою класикою.
Людвіг ван Бетховен / Фото з Вікіпедії
Елтон Джон
Мало хто знає, що багато років Елтон Джон боровся з епілепсією. Він страждав від нападів у 1980-х, ймовірно, через вживання алкоголю та наркотиків. Це змінило його життя, адже змусило перестати зловживати. Зараз Елтон Джон є володарем п'яти премій Греммі та одним з найкращих музикантів сучасності, популярність якого триває не одне десятиліття.
Елтон Джон / Фото з інстаграму зірки
Українські знаменитості з інвалідністю, про яких знає весь світ
Леся Українка
З дитинства Леся Українка хворіла на туберкульоз. У школі ми часто уявляли письменницю як знедолену жінку, але насправді вона була надзвичайно розумною і талановитою, подорожувала, перекладала класичні твори на українську, мала феміністичні погляди. Це одна з найвідоміших українських жінок, яку ніколи не зупиняла хвороба.
Леся Українка / Фото Суспільне
Ольга Кобилянська
У віці 40 років письменниця-модерністка сильно застудилась, внаслідок чого розвинувся параліч. Але вона не припиняла творити.
Се (проблеми зі здоров'ям, – 24 Канал) не дозволяє мені брати участь у життю української суспільности, хіба лиш писати. Війна шарпнула і останки колишнього здоровля. Та я держусь скільки можу і моя літературна програма ще не скінчена.. Доки?... Я думаю – до послідного віддиху мого,
– писала Кобилянська.
Ольга Кобилянська / Фото з Вікіпедії
Марія Примаченко
У дитинстві Марія Примаченко захворіла на поліомієліт. Через хворобу вона кульгала, пересувалась на милицях і боролася з болем. Та водночас мала більше часу на творчість. За життя Марія Примаченко створила близько тисячі картин.
Марія Примаченко / Фото Harper's Bazaar
Олександр Терен
Олександр "Терен" Будько у серпні 2022 року зазнав серйозного поранення, через яке йому ампутували дві кінцівки. Але ветеран не втратив жаги до життя, реабілітувався і навчився ходити на протезах. Олександр Терен навіть став головним героєм шоу "Холостяк" – сезон з його участю допоміг змінити ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю у позитивний бік.
Олександр Терен / Фото з інстаграму зірки
Юлія Паєвська "Тайра"
Юлія Паєвська – легендарна парамедикиня, волонтерка, медалістка Ігор Нескорених, яку знає весь світ та з якою товаришує принц Гаррі. Під час російсько-української війни, виконуючи евакуацію бійців, вона зазнала травми кульшових суглобів. Їй поставили два протези.
Та Тайра продовжувала рятувати життя військових і цивільних на Донбасі, а у 2022 пережила російський полон. Юлія продовжує займатися волонтерством, є учасницею багатьох форумів та лекцій і надихає кожного.
Тайра / Фото з інстаграму зірки
Це лише невелика частина історій, які заслуговують на увагу. Щодня в Україні та за її межами люди з інвалідністю змінюють світ, а тема інклюзивності стає дедалі актуальнішою.