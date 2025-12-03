Стали известными на весь мир: 10 знаменитых людей с инвалидностью, которые вдохновляют примером
- Сильвестр Сталлоне, Андреа Бочелли, Стивен Хокинг, Людвиг ван Бетховен и Элтон Джон – это известные мировые личности с инвалидностью, которые достигли успеха в своих сферах.
- Украинские знаменитости Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Мария Примаченко, Александр Терен и Юлия Паевская преодолели личные вызовы и оставили и оставляют важный вклад в культуру и общество.
Ежегодно 3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью – это дата, напоминающая о силе и стойкости миллионов людей. Они ежедневно преодолевают барьеры, которые для других кажутся мелочами. Эта тема в Украине звучит особенно остро, ведь из-за войны количество людей с инвалидностью увеличилось. Все больше украинцев сталкиваются с новыми жизненными вызовами, но и демонстрируют жажду жизни.
Люди с инвалидностью – это личности с сильным характером и собственными достижениями. Они могут не просто продолжать жизнь в привычном ритме, но и достигать успехов и реализовываться на полную. 24 Канал расскажет об известных людях из Украины и всего мира, для которых инвалидность не стала помехой успеха. Их истории – это пример для каждого из нас – как найти в себе силу и смелость несмотря на все двигаться вперед.
Мировые звезды с инвалидностью
Сильвестр Сталлоне
Американский актер получил инвалидность при рождении. Во время родов акушерка неправильно использовала щипцы и повредила некоторые нервные окончания лица малыша. Часть щеки, губ и языка остались парализованными, однако со временем они стали визитной карточкой Сталлоне. Актер достиг успеха в Голливуде благодаря ролям в многочисленных боевиках, в частности сериям "Рокки" и "Рэмбо".
Сильвестр Сталлоне / Фото из инстаграма звезды
Андреа Бочелли
Итальянский музыкант родился с нарушениями зрения, но несмотря на это занимался игрой на фортепиано с 6 лет. После травмы, которую он получил в футбольном матче в 12 лет, Андреа полностью потерял зрение. Но это не отобрало его любви к музыке. Теперь он является одним из самых известных исполнителей, что продал миллионы пластинок во всем мире.
Андреа Бочелли / Фото из инстаграма звезды
Стивен Хокинг
Физик-теоретик Стивен Хокинг – один из самых влиятельных ученых своего времени. В молодости у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. После установления сложного диагноза Хокинг прожил еще более 50 лет и оставил после себя огромное научное и культурное наследие.
Стивен Хокинг / Фото Santi Visalli
Людвиг ван Бетховен
Немецкий композитор и пианист в период наивысшей славы столкнулся с проблемами со слухом, который начал ухудшаться. Из-за этого ему стало значительно сложнее работать с музыкой. К 48 годам музыкант почти полностью потерял слух. Но несмотря на это он стал великим музыкантом, произведения которого стали мировой классикой.
Людвиг ван Бетховен / Фото из Википедии
Элтон Джон
Мало кто знает, что много лет Элтон Джон боролся с эпилепсией. Он страдал от приступов в 1980-х, вероятно, из-за употребления алкоголя и наркотиков. Это изменило его жизнь, ведь заставило перестать злоупотреблять. Сейчас Элтон Джон является обладателем пяти премий Грэмми и одним из лучших музыкантов современности, популярность которого длится не одно десятилетие.
Элтон Джон / Фото из инстаграма звезды
Украинские знаменитости с инвалидностью, о которых знает весь мир
Леся Украинка
С детства Леся Украинка болела туберкулезом. В школе мы часто представляли писательницу как обездоленную женщину, но на самом деле она была очень умной и талантливой, путешествовала, переводила классические произведения на украинский, имела феминистические взгляды. Это одна из самых известных украинских женщин, которую никогда не останавливала болезнь.
Леся Украинка / Фото Суспільне
Ольга Кобылянская
В возрасте 40 лет писательница-модернистка сильно простудилась, в результате чего развился паралич. Но она не прекращала творить.
Это (проблемы со здоровьем, – 24 Канал) не позволяет мне участвовать в жизни украинской общественности, разве лишь писать. Война пошатнула и останки прежнего здоровья. Но я держусь сколько могу и моя литературная программа еще не закончена... Пока?.... Я думаю – до последнего вздоха моего,
– писала Кобылянская.
Ольга Кобылянская / Фото из Википедии
Мария Примаченко
В детстве Мария Примаченко заболела полиомиелитом. Из-за болезни она хромала, передвигалась на костылях и боролась с болью. Но в то же время имела больше времени на творчество. При жизни Мария Примаченко создала около тысячи картин.
Мария Примаченко / Фото Harper's Bazaar
Александр Терен
Александр "Терен" Будько в августе 2022 года получил серьезное ранение, из-за которого ему ампутировали две конечности. Но ветеран не потерял жажды жизни, реабилитировался и научился ходить на протезах. Александр Терен даже стал главным героем шоу "Холостяк" – сезон с его участием помог изменить отношение украинского общества к людям с инвалидностью в положительную сторону.
Александр Терен / Фото из инстаграма звезды
Юлия Паевская "Тайра"
Юлия Паевская – легендарный парамедик, волонтер, медалистка Игр Непокоренных, которую знает весь мир и с которой дружит принц Гарри. Во время российско-украинской войны, выполняя эвакуацию бойцов, она получила травму тазобедренных суставов. Ей поставили два протеза.
И Тайра продолжала спасать жизни военных и гражданских на Донбассе, а в 2022 пережила российский плен. Юлия продолжает заниматься волонтерством, является участницей многих форумов и лекций и вдохновляет каждого.
Тайра / Фото из инстаграма звезды
Это лишь небольшая часть историй, которые заслуживают внимания. Ежедневно в Украине и за ее пределами люди с инвалидностью меняют мир, а тема инклюзивности становится все более актуальной.