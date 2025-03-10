Вона сказала "Так": захисник України Moisei зробив пропозицію коханій у Палаці спорту

На концерті української зірки KOLA, що відбувся 8 березня в київському Палаці спорту, глядачі стали свідками зворушливої романтичної події. Скрипаль та військовий Мойсей Бондаренко, відомий під сценічним ім'ям Moisei, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Катерині Зволинській.

Відвідувачі концерту зафіксували цей зворушливий момент на відео і ці ролики швидко поширилися соціальними мережами. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Так, після спільного виступу з KOLA, де Moisei акомпанував співачці на скрипці під час виконання пісні "Дочекаюсь", він запросив на сцену свою обраницю. Схвильований музикант зізнався у своїх почуттях, згадавши особливі моменти їхніх стосунків.

Дуже хвилююся... Хочу запросити сюди людину, яку безмежно кохаю, яка завжди чекає на мене. А коли терпіння закінчується, вона потайки приїздить до мене на схід і привозить мої улюблені котлетки,

– зворушливо промовив Бондаренко перед тим, як стати на одне коліно.

Катерина Зволинська, яка також є співачкою та композиторкою, відповіла омріяним "так". Закохані обійнялися та поцілувалися під оплески присутніх.

Для довідки! Мойсей Бондаренко у 2022 році брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023 з композицією I'm Not Alone, посівши сьоме місце. Незабаром після цього, у лютому, митець вступив до лав Збройних Сил України.

Нагадаємо, днями син телеведучого Ігоря Пелиха Іван, який також служить в ЗСУ, зробив пропозицію своїй дівчині.