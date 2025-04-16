Афішу для концертів Monatik створила відома американська художниця: артист показав результат
- Monatik залучив відому американську художницю Tae Kim для створення афіші свого шоу, щоб привернути увагу до культурних подій в Україні.
- Наступні концерти Monatik пройдуть в Українському домі, Палаці спорту та Національній опері України, на підтримку його альбому "Вічно танцююча людина".
Monatik розповів, що афішу для його шоу "I.V" створила відома американська художниця Tae Kim. Так співак привертає увагу світової творчої спільноти до культурних подій, які відбуваються в Україні, попри складні часи.
Monatik підготував виступи на чотирьох різних концертних майданчиках на підтримку свого альбому "Вічно танцююча людина". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.
Дивіться також Маніфест стрит-культури та вуличного спорту: Монатік захопив яскравим кліпом з OTOY
Наступне шоу Monatik відбудеться 4 липня в Українському домі. Зазвичай у цьому просторі проходять визначні артподії та виставки, та вперше посеред експозиційного залу поп-артист дасть концерт. За словами співака, команда готує багато цікавого. Він зазначив, що квитків на перший та другий ярус майже не залишилось.
Для створення афіші я звернувся до неймовірно талановитої Tae Kim. Щиро вдячний тобі за те, що ти так тонко відчула мій настрій і створила афішу концертів у стилі, який мені дуже близький. Захоплююся твоїм талантом!,
– написав Monatik.
Артист опублікував відео, як художниця створювала афішу для його концертів.
Tae Kim поширила допис співака в інстаграм-сторіс та поділилась, що для неї "було честю зробити колаборацію з неймовірно талановитим Monatik".
Нагадаємо, що цьогоріч Monatik підготував чотири різні шоупрограми на підтримку свого четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина". Наступні концерти пройдуть в Українському домі (4 липня), у Палаці спорту (20 вересня) та в Національній опері України (4 грудня) у супроводі Національного президентського оркестру.
Важливо! Квитки на концерти Monatik – за посиланням.
Нагадаємо, 12 квітня у Палаці спорту відбувся концерт Наді Дорофєєвої.