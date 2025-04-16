Monatik подготовил выступления на четырех разных концертных площадках в поддержку своего альбома "Вечно танцующий человек". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

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Следующее шоу Monatik состоится 4 июля в Украинском доме. Обычно в этом пространстве проходят выдающиеся арт-события и выставки, и впервые посреди экспозиционного зала поп-артист даст концерт. По словам певца, команда готовит много интересного. Он отметил, что билетов на первый и второй ярус почти не осталось.

Для создания афиши я обратился к невероятно талантливой Tae Kim. Искренне благодарен тебе за то, что ты так тонко почувствовала мое настроение и создала афишу концертов в стиле, который мне очень близок. Восхищаюсь твоим талантом!,

– написал Monatik.

Артист опубликовал видео, как художница создавала афишу для его концертов.

Tae Kim распространила сообщение певца в инстаграм-сторис и поделилась, что для нее "было честью сделать коллаборацию с невероятно талантливым Monatik".

Tae Kim о коллаборации с Monatik / Скриншот из инстаграма

Напомним, что в этом году Monatik подготовил четыре разные шоу программы в поддержку своего четвертого сольного альбома "Вечно танцующий человек". Следующие концерты пройдут в Украинском доме (4 июля), во Дворце спорта (20 сентября) и в Национальной опере Украины (4 декабря) в сопровождении Национального президентского оркестра.

Важно! Билеты на концерты Monatik – по ссылке.

Напомним, 12 апреля во Дворце спорта состоялся концерт Нади Дорофеевой.