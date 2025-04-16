Monatik підготував виступи на чотирьох різних концертних майданчиках на підтримку свого альбому "Вічно танцююча людина". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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Наступне шоу Monatik відбудеться 4 липня в Українському домі. Зазвичай у цьому просторі проходять визначні артподії та виставки, та вперше посеред експозиційного залу поп-артист дасть концерт. За словами співака, команда готує багато цікавого. Він зазначив, що квитків на перший та другий ярус майже не залишилось.

Для створення афіші я звернувся до неймовірно талановитої Tae Kim. Щиро вдячний тобі за те, що ти так тонко відчула мій настрій і створила афішу концертів у стилі, який мені дуже близький. Захоплююся твоїм талантом!,

– написав Monatik.

Артист опублікував відео, як художниця створювала афішу для його концертів.

Tae Kim поширила допис співака в інстаграм-сторіс та поділилась, що для неї "було честю зробити колаборацію з неймовірно талановитим Monatik".

Tae Kim про колаборацію з Monatik / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що цьогоріч Monatik підготував чотири різні шоупрограми на підтримку свого четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина". Наступні концерти пройдуть в Українському домі (4 липня), у Палаці спорту (20 вересня) та в Національній опері України (4 грудня) у супроводі Національного президентського оркестру.

Важливо! Квитки на концерти Monatik – за посиланням.

Нагадаємо, 12 квітня у Палаці спорту відбувся концерт Наді Дорофєєвої.