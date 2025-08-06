Монатік рідко ділиться особистим у соцмережах, але днями вирішив пригадати теплі моменти з родиною. Співак опублікував серію зворушливих фото, які підписав коротко: "Спогади".

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Монатіка.

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Серед цих світлин – наймолодший син Левчик, який солодко спить на руках у тата. Також артист показав фото зі старшими синами Данилом і Платоном, знімок із хлопцями в ліфті, селфі з дружиною Іриною Монатік та ще кілька кадрів з повсякденного життя.

Що відомо про родину Монатіка?

Історія стосунків Дмитра та його дружини Ірини почалася з міцної дружби. Хоча обидвоє родом із Луцька, познайомилися вони вже у Києві. Спершу просто товаришували, але з часом це переросло у романтичні стосунки. У 2015 році пара потай одружилася – весілля відбулося у колі найближчих.

Нині подружжя виховує трьох синів. Первісток Данило народився 7 жовтня 2015 року. У січні 2017-го в родині з'явився другий хлопчик, якого назвали Платоном. А в грудні 2024 року Монатік став батьком утретє – найменшого сина подружжя назвало Леоном.