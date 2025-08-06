Зокрема, зірковий кулінар поділився, чи має зараз романтичні стосунки, а також розповів, чи планує найближчим часом стати батьком. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

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Як виявилося, зараз в Ектора Хіменеса-Браво є кохана дівчина. Вона з України.

Знайти любов посеред війни, це як назва для епічної книги. Це велика підтримка. Я роблю все можливе, щоб уникати дрібних конфліктів та інтриг в особистому житті. Для мене стосунки – це не просто розвага, це про зобов'язання і відповідальність. Я хочу зробити людину щасливою і сам хочу відчувати щастя. Хочу, щоб кохання було безпечним,

– зізнався суддя шоу "МастерШеф".

Попри це, Ектор вирішив не виставляти особисте на загал. За його словами, попередні стосунки з Ганною Тягун "отруїли хейтери", тож він не хоче повторення такого досвіду.

Я розчарований в тому, в якому світі ми живемо. Дуже сумно, що світ став таким. Не тільки у нашій країні. Відбувається багато поганих речей. Зараз я не думаю про майбутнє, дітей, чи спадок. Навіть не розглядаю це,

– додав Хіменес-Браво.

Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво: дивіться відео онлайн

Напередодні Ектор Хіменес-Браво розповів, як ледь не загинув у Колумбії.