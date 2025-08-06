В частности, звездный кулинар поделился, имеет ли сейчас романтические отношения, а также рассказал, планирует ли в ближайшее время стать отцом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

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Как оказалось, сейчас у Эктора Хименеса-Браво есть любимая девушка. Она из Украины.

Найти любовь посреди войны, это как название для эпической книги. Это большая поддержка. Я делаю все возможное, чтобы избегать мелких конфликтов и интриг в личной жизни. Для меня отношения – это не просто развлечение, это про обязательства и ответственность. Я хочу сделать человека счастливым и сам хочу чувствовать счастье. Хочу, чтобы любовь была безопасной,

– признался судья шоу "МастерШеф".

Несмотря на это, Эктор решил не выставлять личное на всеобщее обозрение. По его словам, предыдущие отношения с Анной Тягун "отравили хейтеры", поэтому он не хочет повторения такого опыта.

Я разочарован в том, в каком мире мы живем. Очень печально, что мир стал таким. Не только в нашей стране. Происходит много плохих вещей. Сейчас я не думаю о будущем, детях, или наследстве. Даже не рассматриваю это,

– добавил Хименес-Браво.

Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн

Накануне Эктор Хименес-Браво рассказал, как едва не погиб в Колумбии.