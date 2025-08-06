Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия Монатика.

Интересно Я разочарован, – Эктор Хименес-Браво признался, встречается ли с кем-то и хочет ли иметь детей

Среди этих фотографий – самый младший сын Левчик, который сладко спит на руках у папы. Также артист показал фото со старшими сыновьями Даниилом и Платоном, снимок с ребятами в лифте, селфи с женой Ириной Монатик и еще несколько кадров из повседневной жизни.

Что известно о семье Монатика?

История отношений Дмитрия и его жены Ирины началась с крепкой дружбы. Хотя оба родом из Луцка, познакомились они уже в Киеве. Сначала просто дружили, но со временем это переросло в романтические отношения. В 2015 году пара тайно поженилась – свадьба состоялась в кругу самых близких.

Сейчас супруги воспитывают троих сыновей. Первенец Даниил родился 7 октября 2015 года. В январе 2017-го в семье появился второй мальчик, которого назвали Платоном. А в декабре 2024 года Монатик стал отцом в третий раз – самого маленького сына супруги назвали Леоном.