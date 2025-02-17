Витіснив навіть Леді Гагу: пісні російського репера опинилися у топах чартів в Україні

Музичним чартам в Україні попри третій рік повномасштабної війни не вдається позбутися російського контенту. Пісні репера Моргенштерна потрапили у топи українських стримінгів.

Пісні російського репера Моргенштерна потрапили у топи на найпопулярніших стримінгових платформах – Spotify, Apple Music та YouTube, пише 24 Канал. Складається враження, що українці продовжують слухати ворожий контент попри третій рік повномасштабної війни, постійні обстріли та терористичні акти російської армії.

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Росіянин Моргенштерн потрапив на перші місця у більшості платформ. Його треки витіснили не тільки останні українські хіти, але й пісню Леді Гаги Abracadabra, що заполонила соцмережі.

Російський реп у топі музичних чартів / Скриншоти з Spotify, Apple Music та YouTube

Серед українських пісень у топі музичних чартів – пісні Parfeniuk, Adam i Sasha Norova та інші треки.

Варто додати, що стримінгові платформи можуть враховувати прослуховування з тимчасово окупованих Росією територій, де треки "свого" артиста виводити на перші місця в чартах росіяни.

Позиція Моргенштерна

Зауважимо, що Моргенштерна можуть називати "хорошим росіянином" через те, що він одним з перших серед артистів у Росії негативно висловився проти війни. Через це його оголосили "іноагентом".

Однак вже наступного року репер "перевзувся" і заявив, що не проти виступити в окупованому Донбасі за умов, якщо йому дозволять повернутися додому. Крім того, Моргенштерн внесений до "чорного списку" Мінкульту.

З репером перебувала у стосунках українська акторка Ліза Василенко, яка спершу розкаювалась за проросійські заяви, а тепер мовчить про війну.