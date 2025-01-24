Через пісню з фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025: у Польщі розгорівся мовний скандал
- У Польщі виник мовний скандал через пісню дуету Sw@da i Niczos, де використовується діалект Підляшшя, що є сумішшю польської, української та білоруської мов.
- Деякі слухачі критикують пісню за незрозумілий текст.
У Польщі розгорівся мовний скандал через пісню, яка потрапила у фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Дует Sw@da i Niczos представив трек Lusterka з діалектом Підляшшя – суміш польської, українською та білоруською мов.
Композиція поєднує у собі електронні ритми, народні мелодії й тексти підляським діалектом. Ним розмовляють у північно-східній частині Польщі, передає 24 Канал з посиланням на TVP.
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Підляський діалект складається з польських, білоруських та українських слів. Носії кажуть, що розмовляють "нашою мовою". Деяким шанувальникам сподобалася пісня, яку дует Sw@da i Niczos написав для Національного відбору на Євробачення-2025, однак знайшлися й ті, хто її розкритикував.
Люди звинуватили артистів у тому, що текст незрозумілий. Хтось навіть стверджує, що самі жителі Підляшшя не чули такого діалекту. Учасниця дуету Ніка Юрчук пояснила, що цією піснею хотіла показати, що Польща є не однорідною, а особливо в прикордонних областях.
Sw@da x Niczos – Lusterka: дивіться відео онлайн
До речі, доктор філософії Монік Крес з Інституту польської мови факультету полоністики Варшавського університету у коментарі RMF FM зазначив, що "підляської мови" насправді не існує. Він припустив, що у пісні Lusterka можна почути різні східнослов'янські діалекти, якими розмовляють мешканці Підляшшя.
Що відомо про Євробачення-2025
- Нагадаємо, що минулого року на Євробаченні перемогли представники Швейцарії Nemo. Тож цьогоріч пісенний конкурс пройде у Базелі. Півфінали заплановані на 13 і 15 травня, а гранд-фінал – на 17 травня.
- В Євробаченні-2025 візьме участь 38 країн. Молдова, до речі, відмовилась від участі у конкурсі.
- Організатори конкурсу вже оголосили імена ведучих, які будуть вести шоу в Базелі. Це комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер та телеведуча й співачка Сандра Штудер.