Через пісню з фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025: у Польщі розгорівся мовний скандал

У Польщі розгорівся мовний скандал через пісню, яка потрапила у фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Дует Sw@da i Niczos представив трек Lusterka з діалектом Підляшшя – суміш польської, українською та білоруською мов.

Композиція поєднує у собі електронні ритми, народні мелодії й тексти підляським діалектом. Ним розмовляють у північно-східній частині Польщі, передає 24 Канал з посиланням на TVP.

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Підляський діалект складається з польських, білоруських та українських слів. Носії кажуть, що розмовляють "нашою мовою". Деяким шанувальникам сподобалася пісня, яку дует Sw@da i Niczos написав для Національного відбору на Євробачення-2025, однак знайшлися й ті, хто її розкритикував.

Люди звинуватили артистів у тому, що текст незрозумілий. Хтось навіть стверджує, що самі жителі Підляшшя не чули такого діалекту. Учасниця дуету Ніка Юрчук пояснила, що цією піснею хотіла показати, що Польща є не однорідною, а особливо в прикордонних областях.

Sw@da x Niczos – Lusterka: дивіться відео онлайн

До речі, доктор філософії Монік Крес з Інституту польської мови факультету полоністики Варшавського університету у коментарі RMF FM зазначив, що "підляської мови" насправді не існує. Він припустив, що у пісні Lusterka можна почути різні східнослов'янські діалекти, якими розмовляють мешканці Підляшшя.

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