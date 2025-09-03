Учора, 2 вересня, МУАЯД (Муаяд Абдельрахім) виступив в Одесі. Під час концерту зі співаком трапився інцидент – він впав зі сцени.

МУАЯД уже вийшов на зв'язок до прихильників. Про це повідомляє Show 24 з посилання на його інстаграм.

МУАЯД виступав в Одесі на вулиці Дерибасівська з нагоди Дня міста. На відео видно, як під час виконання пісні "Дарма" співак перечепився, впав зі сцени й "полетів" просто до глядачів.

Пісня "Дарма" тепер для мене історична. Я співав її й тут… На словах "Та я живу, ніби все в мене нормально" я злетів зі сцени. Летів кілька метрів униз. Прямо так, як у кіно!,

– розповів він.

Попри інцидент, МУАЯД продовжив співати. Він зазначив, що від падіння ніхто не застрахований, і вважає ситуацію, яка сталася під час виступу, кумедною. Співак також подякував Одесі за підтримку.

Кажуть, коли "зірка" падає, треба загадувати бажання. Моє бажання сьогодні просте: більше мирних днів для всіх нас,

– поділився МУАЯД.

Реакція мережі

"Ого! МУАЯД, ну ти красунчик – справжній професіонал: впав, встав і пішов далі співати! Сцена просто не витримала твоєї шаленої енергії".

"Головне, що цілий. Чекаю на інші твої злети, але не фізичні".

"Так можуть тільки профі".

"Добре, що обійшлося. Я хвилювалася за тебе".

"Так загартовуються діаманти", – написав Влад Дарвін.

