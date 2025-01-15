Учасника Нацвідбору-2025 звинуватили у "травлі" Фаріон: донька мовознавиці різко відповіла

Днями учасника лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025 МУАЯД звинуватили у тому, що він нібито поширював українофобні та сексистські відео у тіктоці, зокрема й жарт про Ірину Фаріон. На це відреагувала донька вбитої мовознавиці.

Софія Семчишин залишила коментар під дописом МУАЯД, в якому він спростував звинувачення у свою сторону, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм артиста. Донька Фаріон доволі різко відповіла співакові.

До слова Учасника Нацвідбору звинуватили в українофобії та сексизмі: МУАЯД вперше відповів на закиди

Скажу тобі так. Ти – дно. Вибачень не чекаю, бо такі, як ти, що насміхаються з жорстоко вбитої Ірини Фаріон, моєї мами, заслуговують лише на зневагу та огиду. І ще – ви ніколи не станете великим артистом, бо людина, яка не має цінностей,

– написала Софія Семчишин.

Зазначимо, що думки людей розділитися: хтось під коментарем доньки Ірини Фаріон підтримав її, а хтось ні.

Софія Семчишин відреагувала на скандал з МУАЯД / Скриншот з інстаграму

Одна з користувачок залишила коментар під дописом учасника лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025, запитавши у МУАЯД, чи для нього є нормою – приєднуватися до "травлі" Ірини Фаріон, на що він відповів.

Ви щось плутаєте. Я ніколи не вважав і не казав, що травля Ірини Фаріон – норма і тим більше "модно". Я щиро співчуваю її родині та категорично засуджую людину, яка позбавила її життя. Незалежно від того, чи розділяли її погляди, чи ні, але за це вбивати – за межею людяності, а тим більше висміювати це. Бо життя – це найдорожче, що я у людини,

– зауважив артист.

МУАЯД відповів на звинувачення у "травлі" Ірини Фаріон / Скриншот з інстаграму

Коротко про скандал з МУАЯД