София Семчишин оставила комментарий под сообщением МУАЯД, в котором он опроверг обвинения в свою сторону, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм артиста. Дочь Фарион довольно резко ответила певцу.

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Скажу тебе так. Ты – дно. Извинений не жду, потому что такие, как ты, что насмехаются над жестоко убитой Ирины Фарион, моей мамой, заслуживают только на презрение и отвращение. И еще – вы никогда не станете великим артистом, потому что человек, который не имеет ценностей,

– написала София Семчишин.

Отметим, что мнения людей разделиться: кто-то под комментарием дочери Ирины Фарион поддержал ее, а кто-то нет.

София Семчишин отреагировала на скандал с МУАЯД / Скриншот из инстаграма

Одна из пользовательниц оставила комментарий под сообщением участника лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025, спросив у МУАЯД, является ли для него нормой – присоединяться к "травле" Ирины Фарион, на что он ответил.

Вы что-то путаете. Я никогда не считал и не говорил, что травля Ирины Фарион – норма и тем более "модно". Я искренне сочувствую ее семье и категорически осуждаю человека, который лишил ее жизни. Независимо от того, разделяли ли ее взгляды, или нет, но за это убивать – за гранью человечности, а тем более высмеивать это. Потому что жизнь – это самое дорогое, что я у человека,

– заметил артист.

МУАЯД ответил на обвинения в "травле" Ирины Фарион / Скриншот из инстаграма

Коротко о скандале с МУАЯД