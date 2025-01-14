Пользователи начали распространять в соцсетях скриншоты с тиктока, где видно, какие видео на своей странице репостил МУАЯД – участник Национального отбора на Евровидение-2025. Среди них ролики с российскими артистами, шутки об Ирине Фарион и другой скандальный контент. Журналисты Show 24 обратились за комментарием к музыканту.

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МУАЯД признался, что Нацотбор оказался для него эмоционально сложным этапом. Он поделился, что после начала голосования за 10 финалиста чувствует себя словно в "Голодных играх" и показал соответствующий мем.

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МУАЯД утверждает, что непричастен к украинофобному или сексистскому контенту. Он не отрицает, что раньше общался на русском и вел на языке агрессора соцсети. Однако впоследствии постепенно перешел на украинский.

Я не имею никакого отношения к контенту украинофобного или сексистского содержания. Отрицать не буду, что раньше частично вел инстаграм на русском. Мне украинский язык давался сложнее, но из уважения к стране, гражданином которой я выбрал быть, стараюсь постепенно переходить полностью на украинский и развивать украинскую культуру,

– высказался МУАЯД.

МУАЯД добавил, что быть украинцем – это его решение. Поскольку его отец – сириец, певец мог бы выбрать сирийское гражданство.

"Хочу быть услышанным, что быть украинцем это мой сознательный выбор. В 14 лет я выбрал гражданство Украины. Хотя по закону могу получить сирийское гражданство, потому что у меня папа сириец, я имею там прописку и в любой момент могу получить там гражданство. Но в Сирии, как и в Украине можно иметь только одно. И я свой выбор сделал. Потому что люблю Украину, ее культуру, людей", – добавил певец.

Музыкант отверг обвинения в сексизме. Он отметил, что ему с детства привили уважение к женщинам, пожилым людям и всему окружению.

Обвинения в сексизме просто не укладываются у меня в голове. Меня воспитали в мусульманской семье с большим уважением к женщинам, пожилым людям и всему окружению. Я имею маму, бабушку, две сестры, девушку и всегда стремлюсь действовать с уважением и оставаться верным своим принципам. Но здесь, видимо, мое окружение лучше меня скажет. Потому что не понимаю, почему я должен оправдываться в этом,

– отметил МУАЯД.

Подытоживая, участник Нацотбора поблагодарил каждого за поддержку. Он отметил, что всегда стремился создавать контент, который объединяет людей. МУАЯД выразил надежду, что сможет и в дальнейшем оправдывать ваше доверие.