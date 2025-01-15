Софія Семчишин залишила коментар під дописом МУАЯД, в якому він спростував звинувачення у свою сторону, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм артиста. Донька Фаріон доволі різко відповіла співакові.
До слова Учасника Нацвідбору звинуватили в українофобії та сексизмі: МУАЯД вперше відповів на закиди
Скажу тобі так. Ти – дно. Вибачень не чекаю, бо такі, як ти, що насміхаються з жорстоко вбитої Ірини Фаріон, моєї мами, заслуговують лише на зневагу та огиду. І ще – ви ніколи не станете великим артистом, бо людина, яка не має цінностей,
– написала Софія Семчишин.
Зазначимо, що думки людей розділитися: хтось під коментарем доньки Ірини Фаріон підтримав її, а хтось ні.
Софія Семчишин відреагувала на скандал з МУАЯД / Скриншот з інстаграму
Одна з користувачок залишила коментар під дописом учасника лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025, запитавши у МУАЯД, чи для нього є нормою – приєднуватися до "травлі" Ірини Фаріон, на що він відповів.
Ви щось плутаєте. Я ніколи не вважав і не казав, що травля Ірини Фаріон – норма і тим більше "модно". Я щиро співчуваю її родині та категорично засуджую людину, яка позбавила її життя. Незалежно від того, чи розділяли її погляди, чи ні, але за це вбивати – за межею людяності, а тим більше висміювати це. Бо життя – це найдорожче, що я у людини,
– зауважив артист.
МУАЯД відповів на звинувачення у "травлі" Ірини Фаріон / Скриншот з інстаграму
Коротко про скандал з МУАЯД
- Нагадаємо, що користувачі почали поширювати у соцмережах скриншоти, на яких видно, що МУАЯД нібито репостив у тіктоці відео з російськими артистами та жарт про Ірину Фаріон.
- Згодом співак відреагував на скандал. Він заявив, що непричетний до поширення українофобного чи сексистського контенту. МУАЯД зізнався, що звинувачення у сексизмі не вкладаються у нього в голові.