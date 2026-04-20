Ніжна колискова Гросу та іронія від Полякової: 10 музичних новинок, які не варто пропускати

Цього тижня українські виконавці здивували аудиторію максимально різноплановими прем'єрами. У нових піснях вони розповідають особисті історії, щиро діляться емоціями та багато іронізують.

Серед найгучніших новинок тижня – спільна робота Джамали з Shatur-Gudur про київські світанки, жартівливий "Вадік" від Полякової та колискова Аліни Гросу. 24 Канал розповість про ті, які варто послухати.

Schmalgauzen

Гурт презентував новий пре-сингл з майбутнього альбому, що вийде вже цього року. Музиканти написали цю пісню ще в травні 2022 року, вона звучала на багатьох концертах, але пройшла чималу трансформацію перед релізом. Це трек про моряків, їхню долю та подорож.

Jerry Heil і Klavdia

Після успіху в Палаці спорту Jerry Heil представила нову версію своєї конкурсної пісні на Нацвідбір на Євробачення-2026. Вона заспівала в дуеті з представницею Греції на Євробаченні-2025. Все тому, що трек CATHARTICUS набув популярності в Греції.

Моя співпраця з Jerry над CATHARTICUS грецькою та українською мовами стала справді надзвичайним досвідом. Від першого прослуховування пісня глибоко відгукнулася мені, адже її виразна мелодія та вокал створюють по-справжньому унікальну атмосферу,

– зізнається Klavdia

Оля Полякова

Інтерв'ю Вадима Буряковського стало одним з найгучніших за останній час. Оля Полякова вирішила відреагувати на популярність чоловіка та записати пісню. Цей жартівливий трек у стилі шансону 90-х співачка створила буквально за добу.

Аліна Гросу

Аліна Гросу вперше стала мамою. Водночас з цією новиною співачка презентувала пісню – "Колискову". Цей трек вона встигла написати й записати за 10 днів до пологів.

Під час вагітності я написала декілька колискових, але встигла записати тільки одну. І це було за 10 днів до народження. Я ніби відчувала серцем, що він з'явиться у цей світ трохи швидше, ніж планувалося,

– розповіла артистка.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко

Подружжя випустило нову дуетну роботу. Це особливий подарунок від Арсена до ювілею дружини. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У цьому треку пара закликає до відвертості у стосунках та важливості спілкування.

KARTA SVITU

Колектив представив кліп на один з найпопулярніших концертних треків. Він про те, що зустрічі з близькими та друзями стали справжньою цінністю. У період, коли все відкладається або переноситься на потім, музиканти нагадують – саме прості моменти разом і є життям.

Shatur-Gudur та Jamala

Кримськотатарський гурт разом з Джамалою презентував спільний трек про київські світанки. Пісня присвячена доньці співзасновника гурту та всім батькам, які, оберігаючи сон дітей, навчились розрізняти типи ракет за звуком.

Вважаю, що це просто унікальний твір. Мені дуже хотілося спробувати щось нове саме в тембрі, у вокальній подачі. Мені здається, вийшло дуже класно, і я дуже щаслива, що це саме цей гурт і саме така подача,

– поділилася Джамала.

Оля Цибульська

Співачка випустила нову пісню та кліп, де з'являється серед вагітних жінок та інтригує шанувальників. У соцмережах розділилися: хтось каже, що це натяк, а інші думають, що це провокація. Але насправді пісня не про новину, а стан – про те, як жінка "виношує" всередині себе рішення, страхи чи зміни.

KOLA

Артистка презентувала нову легку й динамічну історію про час у коханні. Вона розповідає про момент, коли почуття були, але життя обрало інший маршрут, і слова про любов звучать надто пізно.

Ми часто даємо людям безліч шансів, але час – це єдиний ресурс, який неможливо повернути. Ця пісня про те, як важливо цінувати момент і не спізнюватися з головними словами та життєвими рішеннями,

– розповіла співачка про прем'єру.

Кажанна

Співачка представила свій перший реліз після гучного переходу з лейбла Jerry Heil до Ірини Горової. У новому треці Кажанна знову впевнено міксує різноманітні стилі та жанри.

Нагадаємо, цього тижня також пройшла церемонія вручення музичної премії YUNA. Найбільше перемог здобув Артем Пивоваров.