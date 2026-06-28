Омаргалієва, Дорофєєва, Дантес та інші: музичні прем'єри, які хочеться слухати знову і знову

Цього тижня українська музика поповнилася новими релізами від наших артистів.

Тож у свіжій добірці музичних прем'єр від 24 Каналу є все: від щирих сімейних композицій до танцювальних реміксів і попрок-балад про складні стосунки. Тож кожен зможе знайти щось своє.

До теми MONATIK, Барських і не тільки: головні музичні новинки, які хочеться слухати на повторі

Альона Омаргалієва

Співачка випустила нову пісню "Зійшла зоря", яка стала однією з найособистіших у її творчості. Вперше Альона записала композицію разом зі своєю мамою. Трек поєднує сучасне попзвучання з українськими народними мотивами та розповідає про родину, зв'язок поколінь і цінність власного коріння.

У кліпі артистка показала свою велику родину: батьків, сина, сестру, інших близьких, які зібралися за одним столом. Неочікуваною появою у відео став Юрій Ткач, який зіграв цимбаліста. Разом із ним у кадрі також з'явилися його дружина та донька.

Альона Омаргалієва – "Зійшла Зоря": дивіться кліп онлайн

Маша Кондратенко та Володимир Дантес

Артисти презентували спільний попрок-трек "Донт тач". Пісня розповідає про двох людей, які не можуть остаточно поставити крапку у своїх стосунках. Вони досі мають почуття одне до одного, але водночас розуміють, що повернення до минулого навряд чи зробить їх щасливими.

Маша Кондратенко та Володимир Дантес – "Донт тач": дивіться відео онлайн

DOROFEEVA та Bloom Twins

Електронний дует Bloom Twins представив власну версію англомовної пісні DOROFEEVA FEEL THE HEAT. Ремікс отримав більш електронне звучання: із глибокими басами, синтезаторами та драйвовими ритмами. У новій обробці трек набув атмосфери нічного рейву та став дещо енергійнішим за оригінал.

DOROFEEVA та Bloom Twins – FEEL THE HEAT (Remix): дивитися відео онлайн

Христина Соловій

Виконавиця випустила третій сингл "2:00" з майбутнього альбому, присвяченого культурі українських 90-х.

Композиція поєднує особисту історію із роздумами про самоідентичність, пошук власного голосу та вплив суспільства. За звучанням пісня натхненна українською музикою перших років незалежності.

Окремої уваги заслуговує кліп. Він став своєрідною даниною українському кінематографу та складається з чотирьох історій, натхненних культовими стрічками різних років. Серед них – "Білий птах з чорною ознакою", "Дике кохання", "Приятель небіжчика" та "Голос трави". Через знайомі образи відео показує, що теми, які українські режисери порушували десятиліття тому, залишаються актуальними й сьогодні.

Христина Соловій – "2:00": дивіться відео онлайн

Джамала та Cape Cod

Музичний проєкт Cape Cod разом із Джамалою презентували спільну композицію "Літо". Це легка й атмосферна пісня про теплі спогади, близькість між людьми та моменти, які хочеться переживати знову. Музика передає відчуття літніх вечорів, безтурботності та ностальгії за часом, який уже минув.

Джамала та Cape Cod – "Літо": дивіться відео онлайн

BAH.ROMA

Рома Бахарєв випустив live-відео на пісню "Цегла" з альбому "Готель Надія". Цю роботу зняли одним кадром, без жодних монтажних склейок. У центрі відео – зруйнована будівля, яка стає сценою для музикантів. Сам трек "Цегла" звучить як присвята людям, які навіть серед невизначеності та руїн не втрачають сили жити, кохати, творити й боротися за своє майбутнє.

Для мене серце цього відео – одна проста метафора: майбутнє нашої країни – у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут,

– зазначив співак.

BAH.ROMA – "Цегла": дивіться відео онлайн

Lida Lee

Новий сингл артистки "Танці" став своєрідним маніфестом свободи та протесту проти стереотипів. Співачка закликає не обмежувати себе лише тому, що хтось вирішив, як має поводитися жінка. У кліпі Ліда переносить цю ідею у більярдний клуб, де впевнено грає партію.

Lida Lee – "Танці": дивіться відео онлайн