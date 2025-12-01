Понад 80 артистів на одній сцені: у Львові покажуть грандіозний мюзикл "Пиши листи до Миколая"
- 6 грудня у Львові відбудеться мюзикл "Пиши листи до Миколая", авторкою якого є Мар'яна Савка, і в якому виступлять понад 80 акторів, співаків і музикантів.
- Мюзикл матиме дві благодійні ініціативи: "Подаруй квиток дитині" для дітей з різних соціальних груп та благодійний аукціон для підтримки родинних домівок "Дача".
6 грудня у Львові відбудеться різдвяний мюзикл "Пиши листи до Миколая", авторкою якого є відома українська поетка, видавчиня та культурна діячка Мар'яна Савка. Вистава обіцяє бути теплою, казковою та цікавою, тож підійде і для дітей, і для дорослих.
Мар'яна Савка почала писати мюзикл ще 14 років тому. Вперше "Пиши листи до Миколая" поставили на великій сцені взимку 2023-го. І ось цьогоріч, у День Святого Миколая ця масштабна постановка повертається – з новими сюжетними поворотами й новими героями, передає 24 Канал.
Цікаво "Танці з зірками" повертаються: всі учасники та де дивитись передноворічний спецвипуск
"Пиши листи до Миколая" – яскрава музично-театральна історія про сучасну українську родину, про віру в добро, щирість і дива, що трапляються поруч із нами.
Мюзикл покажуть на !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26). На одній сцені виступлять понад 80 акторів, співаків і музикантів
Початок вистави – о 17:00.
Мюзикл "Пиши листи до Миколая" / Фото прес-служби
Квитки на мюзикл "Пиши листи до Миколая" можна придбати на сайті Kontramarka.
Що важливо, мюзикл матиме одразу дві благодійні ініціативи. Перша – "Подаруй квиток дитині": завдяки небайдужим людям та соціально відповідальним бізнесам виставу зможуть відвідати діти з дитбудинків, прийомних сімей, діти захисників і захисниць України, діти внутрішньо переміщених осіб, діти з інвалідністю та інші.
Друга – благодійний аукціон, кошти з якого передадуть родинним домівкам "Дача" – це унікальний простір, який вже понад 16 років приймає сім'ї з усієї України, чиї діти проходять тривале лікування у медичних закладах Києва та Львова.
Опісля показу вистави маленькі глядачі зможуть відвідати Резиденцію Святого Миколая, де кожна дитина матиме нагоду поспілкуватися з ним, обійнятися та навіть отримати подарунок.
Як створювали мюзикл "Пиши листи до Миколая"?
- Мар'яна Савка почала роботу над ним ще 14 років тому.
Я почала писати ще у 2011-му – одночасно музику й текст. А у 2022-му, під час блекаутів, коли у нашому домі на довгі години зникало світло, зрозуміла, що мушу його завершити. Писала у темряві, при свічці, думаючи про українські родини, які живуть у час великого випробування і попри все чекають дива та перемоги,
– поділилася авторка.
- Цьогоріч мюзикл творитимуть солісти Національної хорової капели "Дударик", Луганський симфонічний оркестр, який вже кілька років працює у Львові, відомі актори Римма Зюбіна, Олексій Кравчук та Остап Вакулюк, співак Зіновій Карач, співачка Дарія Кудрик, спортивний клуб черлідингу "Ангели Львова" та інші. Художницею костюмів була Івона Лобан.