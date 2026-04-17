Втрата тата теж впливає, – Надія Хільська відверто розповіла про депресію у доньки
- Надія Хільська розповіла, що її дочка Валерія, яка навчається в 10 класі, переживає депресію після втрати батька.
- Дівчина спілкується з психотерапевтом та приймає антидепресанти.
Надія Хільська розповіла про стан доньки після втрати батька, актора та військовослужбовця Олексія Хільського. Дівчинку звати Валерія, зараз вона навчається у 10 класі.
Хільська дала велике інтерв'ю РБК-Україна LIFE. Акторка розповіла, що в доньки діагностована депресія.
Теж цікаво Я не збираюся його перероблювати, – колега Цимбалюка висловилась про скандали навколо актора
Вона (донька – 24 Канал) зараз спілкується з психотерапевтом, приймає антидепресанти. У неї діагностована депресія. Психотерапевт вважає, що втрата тата теж впливає на все це. Вона живе під час війни у підлітковий період – це все дуже важко,
– поділилась Надія Хільська.
Вона також зізналась, що багато говорить з Валерією про втрату батька.
Я себе не бачу зі сторони, а її бачу. Я бачу всі моменти, коли ти проживаєш психологічні кола. Спочатку ти злий, не приймаєш це, потім ти торгуєшся – як би було, якби він не пішов (на війну – 24 Канал). Усі ці моменти вона прожила,
– додала акторка.
Зазначимо, нещодавно Надія Хільська опублікувала щемливий допис в інстаграмі, де поділилась, що досі важко проживає втрату чоловіка. Акторка прикріпила до нього відео, на якому Олексій зустрічає її з квітами.
Два з половиною роки минуло, а мені й досі боляче без тебе. Ми вміли йти вперед, підтримуючи та піклуючись. Ми були найближчими людьми одне одному. Ми планували постаріти разом. Ми кохали. А що тепер?,
– написала Хільська.
Коли й де загинув Олексій Хільський?
Олексій Хільський з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Він служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ.
Актор був головним сержантом у взводі розвідроти, воював на Херсонщині, боронив Бахмут і Соледар. Олексій двічі зазнавав поранень, проте все одно повертався на фронт.
Хільський загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.