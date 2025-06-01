Де зараз ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер, яка мовчить про війну в Україні

Надія Майхер була популярною співачкою та телеведучою. Але в один момент вона обірвала всі зв'язки з публічним простором.

Родом Мейхер з села Збручівка Хмельницької області. З 2000 року, коли було створено гурт "ВІА Гра" у Києві, Надія стала його учасницею. У 2002 році взяла невеличку паузу на декрет, але через місяць після пологів повернулась до роботи. Як розвивалась кар'єра співачка, що відомо про її особисте життя та де вона зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Від співачки до власниці власного бренду

За деякий час артистка ухвалила рішення повністю піти з тріо, але у 2008 році повернулась та проспівала в гурті ще до 2011 року. Цікаво, що склад "ВІА Гри", коли учасницями гурту були Анна Сєдокова, Надія Мейхер-Грановська та Віра Брежнєва, традиційно називають "золотим".

"Золотий" склад "ВІА Гри" / Фото з відкритих джерел

Цими днями Костянтин Меладзе оголосив про закриття гурту "ВІА Гра" після 25 років існування, вони випустили прощальну пісню GALILEO.

Тоді Мейхер стала телеведучою. Вона вела проєкт "Неймовірні історії кохання", а згодом разом із Григорієм Решетником стали обличчями програми "Неймовірна правда про зірок".

Надія Мейхер і Григорій Решетник / Фото пресслужби телеканалу "СТБ"

У 2020 році співачка спробувала себе на проєкті "Танці із зірками". Її партнером по паркеті став Кирило Васюк. Пара змогла дійти до фіналу, але "золото" так і не здобула. Надія та Кирил посіли друге місце.

Надія Мейхер та Кирило Васюк – Румба ("Танці з зірками"): дивіться відео онлайн

Разом з тим Мейхер вдалось створити власний бренд одягу Meiher by Meiher. Періодично на інстаграм-сторінці з'являються нові образи, а моделлю виступає сама артистка.

Надія Мейхер заснувала власний бренд / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що фото для бренду Мейхер робить за межами України: Греція, Німеччина, Іспанія та інші.

Особисте життя

Відомо, що від першого шлюбу у Мейхер є син Ігор. У 2014 році зірка вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева. У подружжя народилось дві доньки: Анна та Марія.

Надія Мейхер з чоловіком / Фото Tabloid

Чоловік співачки продовжує керувати компанією Melon Fashion Group в Санкт-Петербурзі, яка не припинила діяльність у Росії.

Ба більше, офіційний акаунт співачки, де вона була під прізвищем Мейхер, повністю "почистили" від фото та відео.

Офіційна сторінка Надії Мейхер / Скриншот з інстаграму

Від так, з'явилась нова сторінка зірки під ім'ям Надія Уржумцева, та згодом перейменували на Надію Мейхер. На цьому акаунті зірка пише українською та англійською мовами про духовність та самопізнання.

Нова сторінка Надії Мейхер / Скриншот з інстаграму

Громадянська позиція Мейхер та де вона зараз

У 2014 році Надія говорила про "братні народи" України та Росії й вірила у мирне вирішення "конфлікту", однак після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримала Україну. Співачка записала відеозвернення з подякою для ЗСУ, перейшла на українську мову та закликала усіх людей триматись разом.

Та згодом щось змінилось. Дописи про війну зникли, а сама Надія замовчала. У березні минулого року Григорій Решетник розповідав, що його ексколега жила із чоловіком в Україні, бо їй не подобалось життя у Москві. Він припустив, що жінці зараз складно через те, що коханий – росіянин. Однак, попри це, вона мала б висловити бодай якусь позицію.

Складно ставити ярлики, тим більше коли ти цю людину знаєш, коли вона тобі нічого поганого не сказала. Можливо, вона нам допомагає. Дуже шкодую, що Надя не висловлює свою думку, позицію. Я думаю, це великий її біль. Люди мають самі робити висновки: чи довіряти, чи вибачати, чи прощати,

– казав ведучий.

Востаннє з Мейхер шоумен спілкувався ще за рік, чи два до початку повномасштабного російського вторгнення. Він також зізнався, що, якби зустрівся з ексколегою, то привітався б з нею, проте не знає, чи мав би про що поговорити.

Для мене ця позиція її, що вона обрала сторону чоловіка, доволі така логічна. Це міг бути й ультиматум, і прохання: або ти повертаєшся і розлучаєшся, або ти зберігаєш родину. Я так розумію, питання ось так стояло,

– додав телеведучий.

Але от де зараз перебуває Надія Мейхер – питання відкрите. Можливо, в один момент співачка порушить мовчанку й поділиться власними роздумами, переживаннями та іншими почуттями.

