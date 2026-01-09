Народилась Ольга у Новому Роздолі, що на Львівщині. Мало хто знає, та справжнє прізвище ведучої – Коник. Фреймут є творчим псевдонімом Ольги, який вона обрала для роботи на телебаченні. Він походить від дівочого родового імені матері зірки. Телезірка зізнавалася, що дівоче прізвище Коник, не здавалося їй достатньо милозвучним і відповідним для телевізійного ефіру. Навчалась на факультеті журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а також у Міському університеті Лондона. Щоб стати зіркою, Фреймут пройшла доволі складний шлях, адже їй доводилось працювати офіціанткою, щоб мати змогу закрити свої базові потреби. 24 Канал розповість про біографію ведучої, її життя за кордоном та плани на майбутнє.

Від "Підйому" до "Інспектора Фреймут"

У 2008 році Фреймут, Педан і Притула стали легендарним тріо ранкового шоу "Підйом". Вони вели програму до 2011 року.

Фреймут, Притула і Педан у шоу "Підйом": дивіться відео онлайн

Пізніше у світ вийшла програма "КабріоЛіто", де троє друзів подорожували містами України.

Згодом кожен із них пішов у свої проєкти. Фреймут стала обличчям багатьох шоу: "Ревізор", "Хто зверху?", "Війна світів. Ревізор проти Шефа" та інші.

За якийсь час Ольга пішла з "Нового каналу" на телеканал-конкурент – "1+1". Там вона почала вести авторське шоу "Інспектор Фреймут", а також була ведучою проєктів "Голос країни. Перезавантаження", "Маленькі гіганти" та "На ножах".

Ольга Фреймут у програмі "Інспектор Фреймут" / Фото "1+1"

У 2017 році пішла з каналу через закінчення контракту. Через рік знову з'явилась на "Новому каналі" з шоу "Оля", яке було адаптацією американського формату "Шоу Елен Дедженерес". Однак програма не виявилась успішною і за короткий проміжок часу її просто закрили.

У 2020 році Фреймут стала учасницею "Танців із зірками", але протрималась до 10 прямого етеру.

З цього моменту Ольга майже не з'являлась на телебаченні.

Шлюби та народження дітей

У шкільні роки зірка зустрічалась з хлопцем, на ім'я Володимир. Та ведуча потім розповідала, що коханий зрадив їй з однокласницею.

Пізніше доля пов'язала Фреймут з британцем Нілом Міттчелом, який на 18 років старший. Ольга завагітніла від обранця та згодом зрозуміла, що у її коханого зовсім інший менталітет і їм важко разом.

Ніл був трошки буйним, він був веселим, епатажним і неврівноваженим. Він мені не підійшов по характеру. Я це зрозуміла, коли завагітніла,

– відверто зізналася ведуча.

Тож бувши вагітною повернулась до України. У 23 роки Ольга вперше стала мамою, народивши доньку Злату.

Злата росла в Києві, ходила в сотий ліцей, потім ходила в американську школу, і, звісно, це на неї впливало. Плюс вона ж наполовину все одно британка, її тато – британець, можливо, це генетично їй передалась якась інша культура,

– пояснила Ольга.

У підлітковому віці дівчина переїхала до США, і наразі дівчина мешкає в Лос-Анджелесі, де здобуває освіту та активно займається танцями.

Донька Фреймут у дитинстві / Фото з інстаграму ведучої

Як відома, дівчинка з рідним батьком не спілкується.

Коли Оля повернулась вагітною до України, то у неї стався роман із продюсером "5 каналу" Олександром Ракоїдом. Попри те, що жінка була вагітна, чоловік їй освідчився. Пара взяла церковний шлюб, однак офіційно стосунки не узаконювала. Через три роки їхні стосунки зруйнувались.

На "Новому каналі" ведуча познайомилась з генеральним директором Володимиром Локотком, хоч спершу телезірка заперечувала романтичні стосунки між ними.

Від так, у 2016 році Ольга народила сина Валерія, а у 2017 році – доньку Євдокію. Після народження другої спільної дитини пара одружилась.

Ольга Фреймут з родиною у 2021 році / Фото з інстаграму журналістки

Що цікаво, раніше жінка розповідала, що Маші Єфросиніній подобався її чоловік.

Я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть і це не секрет. Ну але він багатьом подобається,

– з усмішкою розповіла Ольга Фреймут.

Крім того, журналістка прокоментувала той факт, що у її чоловіка є російський паспорт. Володимир жив у Росії, але народився у Казахстані. Довгий час Локотко був під санкціями країни-агресорки, тому не може туди повернутися, адже чоловіка одразу заарештують.

Користується він казахським паспортом, а від російського не може відмовитися. Тому що йому потрібно поїхати для цього в Росію, щоб взяти якусь певну довідку. Тому люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть відмовитися від нього так легко, навіть якби хотіли,

– пояснила Фреймут.

Зараз Володимир Локотко працює у медіасфері. У чоловіка є власний бізнес.

Де зараз Фреймут і чим займається?

Як відомо, уже декілька років Оля та її родина проживають у Великій Британії. Доволі часто телеведуча приїздить до України у власних справах.

У соцмережах зірка час від часу пише про війну в країні, публікує світлини з благодійних заходів тощо.

Нещодавно вона повідомила, що має мрію – повернути програму "Ревізор".

Я дуже хочу відновити "Ревізор", бо я так скучаю. У мене Злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Малята теж не крихітні, самі собі раду дають. І можна зробити програму, яку я дуже люблю,

– сказала Ольга.

Фреймут не сказала, де хоче робити програму: в Україні чи за кордоном, але зазначила, що хотіла б створити "Ревізор" по-новому.