Укр Рус
Show24 Українські зірки Стрес досяг нового рівня, – Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоров'ям
12 червня, 15:39
2

Стрес досяг нового рівня, – Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоров'ям

Марія Примич
Основні тези
  • Надя Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям, стрес, втому та недосипання.
  • Колеги та шанувальники підтримали співачку в коментарях.

Нещодавно Надя Дорофєєва показалась під крапельницею. Вчора співачка зізналась, що має проблеми зі здоров'ям.

Про це Дорофєєва повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колеги та фани підтримали її у коментарях. 

До теми Надя Дорофєєва показалася під крапельницею: "Посипалась дівчинка"

Надя Дорофєєва поділилась з підписниками, що останніми тижнями переживає стрес. Співачка погано спить, зіткнулась з проблемами зі здоров'ям, також накрила втома. 

Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоров'ям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода. Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски й зізнатись хоча б собі – що так, мені дійсно важко!, 
– написала Дорофєєва. 

Артистка наголосила, що головне – це вчасно собі допомогти. Надя поцікавилась у підписників, як вони. Адже останні тижні важкі для багатьох українців, зокрема через постійні обстріли. 

Зірки та шанувальники підтримали Дорофєєву

У коментарях люди підтримали Надю Дорофєєву. Дехто поділився й своїми відчуттями. 

  • "Якщо здоров'я починає смикати за ниточки, то треба все інше на стоп", – зазначила alyona alyona.
  • "Я так зрозуміла, ми всі себе загнали максимально. Тримайся, обіймаю", – написала KOLA.
  • "Ми всі сильні, зі всім впораємося, тримаємось".
  • "Чесно, відчуття спустошення ці дні, але близькі та робота рятують і допомагають абстрагуватися".
  • "Розумію, дуже важко, особливо вночі".
  • "Абсолютно те саме відчуття, точно треба відпочити", – зізналась Юлія Юріна.

Раніше ми повідомляли, що на фестивалі "Покоління" Віталій Козловський вивихнув колінну чашечку