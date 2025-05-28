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Show24 Музика Народна пісня рве TikTok: користувачі масово знімають відео під "Плакучу гітару"
28 травня, 23:59
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Народна пісня рве TikTok: користувачі масово знімають відео під "Плакучу гітару"

Марта Гнат
Основні тези
  • Українська народна пісня "Плакуча гітара" стала вірусною в TikTok, користувачі знімають відео під ностальгічні мотиви.
  • Для тренду використовують уривок із пісні, додаючи архівні відео, що мають статус спогадів.

І знову у тренди увірвалась українська народна пісня, яка є символом нерозділеного кохання. Користувачі використовують трек під ностальгійні мотиви, згадуючи безтурботні часи.

У тіктоці завірусилась пісня "Плакуча гітара" з рядками, які переносять у ті часи, коли їх не цінували й думали, що так триватиме вічно, пише Show24.

До теми Колись була дівка, як та ружа, – у тіктоці завірусився тренд наречених під народну пісню

Сьогодні користувачі зазначають, що воліли б віддати все, щоб провести хоча б один гарний літній вечір у колі друзів чи родини. Ба більше, дехто розповідає про те, що місцем для "застілля" був багажник чиєїсь машини. Для тренду використовують відповідний уривок із пісні, а до неї додають архівні відео, що мають статус спогадів.

Спить ставок, де колишуться віти,
Вітерець в верболозах заснув,
Десь заграла плакуча гітара,
Там дівчина стрічала весну

@fr1endss17 особливий вайб?#рекомендації #село #друзі #рек ♬ оригінальний звук - Любава

@an_ton5751 Village ️‍? #село #рідне #друзі # ♬ оригінальний звук - Любава
@village_and_people_ #спокій #машина #дорога #час ♬ оригінальний звук - Любава

До слова, оригінальний звук, який накладають на відео, вирізано з виступу людей у Львові. Час від часу вони збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку й дарують незнайомцям голосну та щиру українську пісню.

@lyubabulyk

♬ оригінальний звук - Любава

Свого часу українська співачка Ірина Федишин записала власну версію "Плакучої гітари".

Ірина Федишин – "Плакуча гітара": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин поділилась, що стала жертвою обману одного з українських продюсерів. Тоді вона зрозуміла, що означає "використати людину".

Якщо теж належите до тих людей, які навіяли собі спогади такими атмосферними відео, то може поділитись власним архівом. Чимало однодумців підтримають такий контент.