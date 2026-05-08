"Рекорд" від Тіни Кароль та "Емінем" на сцені: у Києві відгриміло "Нашебачення 6"

7 травня в Центрі культури та мистецтв КПІ пройшов благодійний конкурс "Нашебачення 6" від гумористичного гурту Badstreet Boys. Усі зібрані кошти підуть на Сили оборони України.

Чимало українських артистів зібралися на одній сцені, щоб допомогти зібрати гроші на українське військо. Транслювали конкурс та ютуб-каналі Badstreet Boys.

Ведучими вечора стали Дядя Жора (Вадим Мичковський) та Фіма Константиновський, а коментаторами – Роман Міщеряков і Віталій Волочай. У green-room працювали блогерка Даша Кубік і гуморист Даня Повар.

Перед початком концерту в Києві почалася повітряна тривога, тож глядачі та учасники спустилися в укриття, де Володимир Дантес виконав хіт своєї колишньої дружини, Наді Дорофєєвої, "Кохаю, але не зовсім".

Після відбою розпочалися виступи. Спершу на сцену вийшов гурт Badstreet Boys. Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ і Слава Кедр переспівали хіт Джастіна Бібера Baby.

Спеціальною гостею вечора стала Тіна Кароль. Фіма Констановський сказав, що артистка простояла у планці майже 2 години – 1 годину 54 хвилини й встановила рекорд України. Проте пізніше ведучий передав слово представнику Книги рекордів України, який заявив:

Я як офіційна людина – представник Книги рекордів України – офіційно заявляю, що це все п*зд*ш.

На дипломі, який вручили Кароль, було написано, що вона "уникала пози "планка" майже 3 години".

Диплом Тіни Кароль / Скриншот з відео

Здивував виступом LAUD – фіналіст Національного відбору на Євробачення-2026. Співак виконав мікс зі своєї конкурсної пісні Lightkeeper та треку Руслани "Дикі танці".

Сьогодні народилась нова зірка. Гуцульська зірка,

– прокоментував свій виступ LAUD.

Для довідки! Руслана входила до складу журі цьогорічного Нацвідбору. Переможниця Євробачення-2004 порадила LAUD відмовитися від "фірми" та додати гуцульських мотивів у творчість.

Під час концерту Василь Байдак та Антон Тимошенко проводили аукціон. Кошти спрямують на "Русоріс" від благодійного фонду "Спільнота Сергія Стерненка".

На сцені "Нашогобачення" також виступили Юлія Юріна, Мирослав Кувалдін, Саша Чемеров, гурт "ТІК". Даша Астаф'єва представила україномовну версію хіта гурту NIKITA "Веревки". До неї приєдналися учасники гурту "Курган & Agregat" – Раміл і Аміл Насірови, Євгеній Володченко.

Спеціальний гість вечора – Емінем. В американського репера перевтілився Василь Байдак, який виконав мешап його треків: The Real Slim Shady, Superman, Without Me, Lose Yourself.

Наприкінці концерту на сцену вийшли Джамала та Олег Свищ. Вони заспівали We Are the Champions легендарного рок-гурту Queen.

Переможцем "Нашогобачення 6" став український сценарист та режисер Павло Остріков за фільм "Ти – космос".

