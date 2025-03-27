У команді Каменських відповіли на чутки, що вона готова виступити для росіян за великий гонорар

Днями російські пропагандистські ЗМІ поширили чутки про те, що Настя Каменських нібито готова виступити для росіян на приватному заході за кордоном. Крім того, повідомлялося, що співачка навіть може виконати російськомовні пісні.

Представники Каменських відреагували на чутки, що вона нібито готова виступити для росіян за великий гонорар. За коментарем до команди співачки звернулася редакція ТСН, пише Show 24.

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Менеджмент Насті Каменських наголосив, що вона в жодному разі не виступатиме в Росії, для росіян та для тих, хто підтримує війну в Україні. Російські пропагандисти поширили відповідну інформацію, аби дискредитувати українських артистів.

Виступи у РФ чи для росіян і всіх тих, хто підтримує агресію проти України, неможливі. Давайте не засмічувати наш інфопростір неправдивими новинами з ворожих сайтів, а зосередимо увагу на справді важливих речах,

– відповіли у пресслужбі співачки.

До речі, нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Насті Каменських та Потапу заборонили в'їзд в Росію на 50 років. Під санкції потрапили й інші українські артисти.

Раніше ми повідомляли, що у мережі з'явилося спільне фото Насті Каменських і Потапа в Маямі. Вони провели час у компанії свого бізнес-партнера Сергія Маковця.