Представники Каменських відреагували на чутки, що вона нібито готова виступити для росіян за великий гонорар. За коментарем до команди співачки звернулася редакція ТСН, пише Show 24.

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Менеджмент Насті Каменських наголосив, що вона в жодному разі не виступатиме в Росії, для росіян та для тих, хто підтримує війну в Україні. Російські пропагандисти поширили відповідну інформацію, аби дискредитувати українських артистів.

Виступи у РФ чи для росіян і всіх тих, хто підтримує агресію проти України, неможливі. Давайте не засмічувати наш інфопростір неправдивими новинами з ворожих сайтів, а зосередимо увагу на справді важливих речах,

– відповіли у пресслужбі співачки.

До речі, нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Насті Каменських та Потапу заборонили в'їзд в Росію на 50 років. Під санкції потрапили й інші українські артисти.

Раніше ми повідомляли, що у мережі з'явилося спільне фото Насті Каменських і Потапа в Маямі. Вони провели час у компанії свого бізнес-партнера Сергія Маковця.