Представители Каменских отреагировали на слухи, что она якобы готова выступить для россиян за большой гонорар. За комментарием к команде певицы обратилась редакция ТСН, пишет Show 24.

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Менеджмент Насти Каменских отметил, что она ни в коем случае не будет выступать в России, для россиян и для тех, кто поддерживает войну в Украине. Российские пропагандисты распространили соответствующую информацию, чтобы дискредитировать украинских артистов.

Выступления в РФ или для россиян и всех тех, кто поддерживает агрессию против Украины, невозможны. Давайте не засорять наше инфопространство ложными новостями с вражеских сайтов, а сосредоточим внимание на действительно важных вещах,

– ответили в пресс-службе певицы.

Кстати, напомним, что после начала полномасштабного вторжения Насте Каменских и Потапу запретили въезд в Россию на 50 лет. Под санкции попали и другие украинские артисты.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось совместное фото Насти Каменских и Потапа в Майами. Они провели время в компании своего бизнес-партнера Сергея Маковца.