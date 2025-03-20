Эти кадры уже распространились по сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Маковца, который выставил фото со звездной парой.

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На селфи видно улыбающихся Настю, Сергея и Потапа на фоне океана и небоскребов Майами. Певица на снимке позировала в объемном светлом свитшоте, Сергей Маковец – в клетчатой рубашке и бейсболке, а Потап – в белой футболке.

Счастливы вместе,

– подписал фото Сергей Маковец.

Напомним, накануне в сети распространялась информация о том, что Алексей Потапенко и Настя Каменских готовятся расставаться. Потап даже прокомментировал слухи о разводе с Каменских.