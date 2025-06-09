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Show24 Українські зірки Настя Каменських вперше за довгий час показалася зі своєю мамою Лідією: рідкісне фото
9 червня, 11:00
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Настя Каменських вперше за довгий час показалася зі своєю мамою Лідією: рідкісне фото

Софія Хомишин
Основні тези
  • Настя Каменських показала, як вона проводить час зі своєю 70-річною мамою Лідією, обідаючи та випиваючи коктейлі.

Співачка Настя Каменських доволі рідко ділиться фото своєї мами Лідії Петрівни в соцмережах. А проте, днями зробила виняток і показала, як проводить час з 69-річною матір'ю.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Насті Каменських. 

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Так, в сторіс виконавиця виставила коротке відео, де видно, як вони з мамою обідають та випивають коктейлі. Лідія у ролику з'явилася у джинсовій жилетці зі стразами та світлі футболці. 


Настя Каменських показала, як проводить час з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас інших подробиць про цю зустріч з мамою Каменських не розповідала, лише запостила власне селфі з кафе, в якому провела час з мамою. 
Настя Каменських / Скриншот з інстаграм-сторіс
 
Зауважимо, що напередодні скандальний чоловік співачки, продюсер Потап, який виїхав з України, також показав рідкісне фото з мамою Людмилою.