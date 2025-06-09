9 червня, 11:00
Настя Каменських вперше за довгий час показалася зі своєю мамою Лідією: рідкісне фото
Основні тези
- Настя Каменських показала, як вона проводить час зі своєю 70-річною мамою Лідією, обідаючи та випиваючи коктейлі.
Співачка Настя Каменських доволі рідко ділиться фото своєї мами Лідії Петрівни в соцмережах. А проте, днями зробила виняток і показала, як проводить час з 69-річною матір'ю.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Насті Каменських.
Не пропустіть Я лесбійка, – зірка "Топмодель по-українськи" здійснила камінг-аут
Так, в сторіс виконавиця виставила коротке відео, де видно, як вони з мамою обідають та випивають коктейлі. Лідія у ролику з'явилася у джинсовій жилетці зі стразами та світлі футболці.
Настя Каменських показала, як проводить час з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс