Настя Каменських вперше за довгий час показалася зі своєю мамою Лідією: рідкісне фото

Співачка Настя Каменських доволі рідко ділиться фото своєї мами Лідії Петрівни в соцмережах. А проте, днями зробила виняток і показала, як проводить час з 69-річною матір'ю.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Насті Каменських.

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Так, в сторіс виконавиця виставила коротке відео, де видно, як вони з мамою обідають та випивають коктейлі. Лідія у ролику з'явилася у джинсовій жилетці зі стразами та світлі футболці.



Настя Каменських показала, як проводить час з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс