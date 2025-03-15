Настю Каменських заскочили разом з Потапом в США, – ЗМІ

Настя Каменських вперше за довгий час засвітилася з Потапом. Пару разом побачили в США.

Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал BespaLOVmedia.

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Так, в мережі розлетілося фото, де Олексій Потапенко та Настя Каменських нібито прогулюються вулицями Маямі. Пару вже тривалий час не бачили разом, адже Потап з початком повномасштабного вторгнення майже весь час перебуває за кордоном, а його дружина – здебільшого в Україні. Шанувальники пліткують, що пара в США обговорювала розлучення та "сварилася на підвищених тонах". Водночас ніяких доказів цьому наразі немає.



Потап і Настя Каменських / Фото BespaLOVmedia

Зауважимо, що в соцмережах Анастасії та її чоловіка немає згадок, що вони разом провели час в Америці.

Сторінки Потапа та Насті Каменських в інстаграмі / Скриншоти

Водночас в інстаграм-сторіс у Потапенка можна побачити кадри з його нещодавнього концерту в Маямі.



Потап виступив у Маямі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно Потап змінив свій псевдонім на SLAVIC BALAGAN і оголосив концертний тур у США. Під час концертів він виступає з хітами гуртів "Потап і Настя", "Время и Стекло" та Mozgi. Так, 13 березня Олексій виступив у Нью-Йорку, а 14 – в Маямі.