У компанії блогера з України: Настя Каменських і Потап показалися в Барселоні

У мережі вперше за довгий час з'явилися спільні фото Насті Каменських і скандального репера Потапа. Подружжя проводило час у Барселоні.

Спільні знімки подружжя з'явилися на сторінці відомого блогера Яна Гордієнка, який родом з України. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Настя Каменських та Потап відпочивали у Барселоні біля басейну у компанії блогера. Вони зробили кілька смішних фото з Яном, позуючи в імпровізованій фотосесії.



Потап, Настя та Ян Го / Фото з інстаграму Яна Го



Потап, Настя та Ян Го / Фото з інстаграму Яна Го

До слова, в добірку літніх фото Ян Гордієнко додав фото з російським журналістом Юрієм Дудем, який вважається "опозиційним", але насправді поширює пропагандистські меседжі. Це селфі розчарувало фанів блогера.

"Ех, Яне, я була кращої думки про тебе";

"Дудь і Потап в одному пості";

"Клас, як матимеш час, заблокуй мене, будь ласка".

Де зараз Потап і Настя Каменських?