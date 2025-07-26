Совместные снимки супругов появились на странице известного блогера Яна Гордиенко, который родом из Украины. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.
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Настя Каменских и Потап отдыхали в Барселоне у бассейна в компании блогера. Они сделали несколько смешных фото с Яном, позируя в импровизированной фотосессии.
Потап, Настя и Ян Го / Фото из инстаграма Яна Го
Потап, Настя и Ян Го / Фото из инстаграма Яна Го
К слову, в подборку летних фото Ян Гордиенко добавил фото с российским журналистом Юрием Дудем, который считается "оппозиционным", но на самом деле распространяет пропагандистские месседжи. Это селфи разочаровало фанов блогера.
- "Эх, Яне, я была лучшего мнения о тебе";
- "Дудь и Потап в одном посте";
- "Класс, как будет время, заблокируй меня, пожалуйста".
Где сейчас Потап и Настя Каменских?
- Звезды в основном проживают за границей, в частности в Испании. В одном из последних интервью Потап заявлял, что работает с женой в латиноамериканском шоубизе, поэтому Барселона является для них удобным местом.
- В то же время Потап создал музыкальный проект Slavic Balagan. В роликах на новую песню он использовал лица украинских звезд, чем возмущал сеть.
- В сети ранее ходили слухи о разводе супругов. Но рэпер опроверг это и сказал, что с началом полномасштабной войны их отношения только окрепли.